В Совфеде выступили против функции сокрытия входящих номеров

В Совфеде выступили против платных функций по сокрытию входящих номеров, отметив, что это могут использовать мошенники для спам-звонков. Операторы ответили, что мошенники действуют совсем по-другому

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Функцию сокрытия номера — когда абонентам поступают звонки без идентификации входящего номера с надписью «неизвестный номер» или «скрытый номер» — могут использовать злоумышленники для осуществления спам-звонков, написал в своем телеграм-канале член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Возможность сокрытия номера на платной основе предоставляют российские операторы сотовой связи. Сенатор предлагает в законе «О связи» установить запрет на предоставление такой услуги.

«Направил письмо в Минцифры и операторам «большой четверки» с предложением высказать позицию относительно этого предложения», — добавил Шейкин.

Его сообщение репостнул глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Скрытых номеров быть не должно», — написал он отдельно.

В МТС заявили РБК, что «мошенникам и спамерам сервисы сокрытия номеров неинтересны». «Первым необходимо выглядеть как можно реальнее и добиваться доверия. Для вторых, продвигающих свои продажи и бренд, анонимизация еще бессмысленнее, так как ломает всю экономику обзвонов», — добавили в компании. В МТС отметили, что при предоставлении услуги по сокрытию номера исполняют все требования по верификации вызовов.

В пресс-службе «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) сказали РБК, что в технологии, которую применяют мошенники, «используется IP-телефония, а не указанная услуга». «Мошенники не используют этот сервис, потому что его активация на условиях анонимности невозможна: услуга подключается на конкретный договор, а следовательно, позволяет идентифицировать инициатора (чего избегают злоумышленники). Запрет на этот сервис «сломает» налаженные бизнес-процессы с абсолютно легитимными b2b-клиентами, в том числе банками, и никак не будет способствовать решению проблемы телефонного мошенничества», — заявили в компании.

РБК направил запросы в Минцифры и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

В июне этого года подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» запретил операторам связи пропускать звонки с номеров, не зарегистрированных в системе «Антифрод», которая должна блокировать вызовы с подменных номеров. Это означает, что абоненты операторов, не подключенных к этой системе, не смогут дозвониться до других абонентов. Российские операторы должны были начать взаимодействовать с «Антифродом» до 1 марта этого года, но часть из них до сих пор остаются неподключенными.

Также в июне Роскомнадзор начал изучать возможность автоматической блокировки зарубежных звонков для защиты абонентов от мошенников. По словам представителя ведомства, абонентам будут предоставлять возможность выбора, принимать или блокировать звонки из-за границы, разрешить ли звонки из других стран от абонентов из списка контактов.