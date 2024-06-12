Роскомнадзор предложил по умолчанию блокировать звонки из-за границы

На фоне многократного роста мошеннических звонков, в том числе из Украины, изучается возможность блокировки зарубежных звонков по умолчанию, сообщили в Роскомнадзоре

Фото: Олег Елков / ТАСС

Роскомнадзор (РКН) изучает возможность блокировки зарубежных звонков по умолчанию для защиты абонентов от угрозы со стороны мошенников, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков, в том числе из Украины.

Как пояснили в РКН, при использовании этой меры у абонента появится возможность выбора: принимать или не принимать заграничные звонки, оградить себя от всех вызовов из других стран или же общаться с живущими за границей абонентами из списка контактов. «Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов», — подчеркнули в пресс-службе.

В начале июня о том, что РКН рассматривает возможность блокировки заграничных звонков по умолчанию, также сообщал источник ТАСС, близкий к ведомству.

В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство разрабатывает законопроект по запрету массовых спам-звонков, в том числе роботизированных. Министр уточнил, что подавляющее число операторов уже подключились к системе Роскомнадзора по борьбе с такими звонками — «Антифрод». В мае директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур сообщал, что эта система ежедневно блокирует около 2 млн звонков мошенников.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о штрафах за спам-звонки и рекламу кредитов. За нарушение закона будет предусмотрена административная ответственность: для физических лиц от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц от 20 000 до 100 000 руб., для юридических лиц от 300 000 до 1 млн руб.