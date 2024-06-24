РКН решил блокировать звонки не подключенных к «Антифроду» операторов

Операторы по требованию РКН начали блокировать звонки от абонентов компаний, не подключенных к системе «Антифрод». С созданной для борьбы с мошенниками системой пока не взаимодействует ряд компаний, в том числе «Газпром Телеком»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) разослало операторам связи уведомление о запрете пропускать звонки с номеров телефонов, не загруженных в систему «Антифрод»: то есть абонент оператора, который не подключен к этой системе, не сможет дозвониться до других абонентов. Об этом рассказал гендиректор «ТелеСтор» Никита Капитанский, выступая в пятницу, 21 июня, на Night Telecom Forum.

Как пояснил Капитанский в разговоре с корреспондентом РБК, речь идет о новых методических рекомендациях, которые несколько недель назад ГРЧЦ разослал всем компаниям связи. «Согласно им, компания должна разрывать звонок на свою сеть, если номер вызывающего абонента не подключен к «Антифроду». Формально у операторов есть 120 дней на выполнение требования, но некоторые участники рынка применили методические рекомендации раньше», — рассказал он. В частности, это уже сделали крупнейшие операторы мобильной связи. По его оценке, из существующих в России примерно 2 тыс. операторов не подключены к «Антифроду» немного больше половины, в основном небольшие или ведомственные компании с одной автоматической телефонной станцией (АТС). «Логичнее было бы продлить сроки подключения к «Антифроду» таким компаниям, чем оказывать на них давление в виде реальной блокировки вызовов с их сетей, ведь страдают их абоненты», — говорит Капитанский.

Представитель Роскомнадзора подтвердил, что они обновили методические рекомендации для операторов связи: по новым требованиям те не должны пропускать звонки своим абонентам от операторов, не подключенных к системе «Антифрод». «Эти меры необходимы для того, чтобы защитить людей от мошенников и вымогателей. Звонки с подменных номеров — один из распространенных способов мошенничества», — отметил представитель РКН.

По его словам, к «Антифроду» сейчас подключены более 95% операторов, обязанных использовать систему для верификации вызовов. Их общая номерная емкость составляет 97,48%. «Если срок подключения оператора к системе еще не наступил, вызовы от него «Антифрод» не блокирует», — подчеркнул он.

Представители МТС, «МегаФона» и «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) говорят, что получили методические рекомендации от ГРЧЦ и что выполняют их. Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказался от комментариев.

Что такое «Антифрод» Система «Антифрод» была запущена Роскомнадзором в декабре 2022 года: она должна выявлять звонки, совершенные мошенниками с подменных номеров. До 1 марта этого года к ней должны были подключиться все российские операторы связи, но это требование до сих пор не выполнено. В конце апреля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что к «Антифроду» подключились 90% операторов в России, закончить подключение Минцифры рассчитывает к концу этого года.

Есть ли последствия у блокировок

Представитель «ТелеСтор» не назвал, кто именно из игроков рынка до сих пор не успел подключиться к «Антифроду» и чьи абоненты могут столкнуться с проблемой недозвонов. Но присутствовавший на том же форуме представитель оператора «Газпром Телеком» публично пожаловался на подобные блокировки. «Мы получили большую проблему: мы только пытаемся тестировать программное обеспечение [для подключения к «Антифроду»], а телефонные звонки наших клиентов уже не проводят в сети соседних операторов, их блокируют. Мы не маленький оператор, но у нас есть формирование бюджета, [процедура] закупок, мы не можем взять и за полмесяца внедрить новую систему для всех телефонных станций по всей России, у нас как минимум год будет проходить закупка по инвестпрограмме», — сказал он в рамках одной из сессий, отметив, что для MVNO (виртуальный оператор мобильной связи) «Газпром Телекома» подключение к «Антифроду» действует через «МегаФон», на сети которого работает этот проект, но для фиксированной связи такое подключение пока не реализовано.

«Газпром Телеком» — 100-процентная «дочка» «Газпрома». Среди задач этой компании — оказание услуг телефонной связи организациям газовой отрасли и другим потребителям, услуг передачи данных, телематических служб, предоставление в аренду каналов связи в своей зоне ответственности; оперативно-технический и диспетчерский контроль за работой сети связи «Газпрома», устранение повреждений на магистральной сети и др. РБК направил запрос в «Газпром Телеком».

В «Т2 РТК Холдинге» предположили, что решение ГРЧЦ о начале блокировок могло быть вызвано, «с одной стороны, задержками подключения к системе «Антифрод» части операторов, с другой — нарастающей остротой проблемы мошеннического трафика». «Конечно, абоненты операторов, подпадающих под ограничение, могут сталкиваться с проблемами в связи с этим, но защита наших клиентов является приоритетной задачей», — говорит представитель холдинга.

Еще один собеседник РБК на телекоммуникационном рынке назвал такие рекомендации ГРЧЦ «единственным рычагом давления». По его словам, крупные операторы не получали жалоб от абонентов на недозвоны. Он отметил, что через небольших операторов, которые до сих пор не подключены к «Антифроду», в основном идут коммерческие звонки, например реклама. «Заказчики таких звонков берут объемом, им все равно, прошел ли конкретный звонок абоненту, — задачу можно выполнить, дозвонившись до другого абонента», — пояснил этот собеседник.

При этом партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов говорит, что, хотя «рекомендации Роскомнадзора в последние годы исполняются операторами в «добровольно-обязательном порядке», формально в такой ситуации услуга не предоставляется оператором». «Соответственно, жаловаться можно на оператора, но жаловаться придется, собственно, в Роскомнадзор. Возымеет ли такая жалоба результат — вопрос исключительно риторический», — указал Горбунов.