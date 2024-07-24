Госдума одобрила проект о запрете майнинга в отдельных регионах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о майнинге, который в том числе позволит запрещать майнинг в отдельных регионах. Последнее ранее критиковали игроки рынка, но власти жалуются на энергодефицит из-за этой деятельности

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В среду, 24 июля, Госдума одобрила в первом чтении поправки в законы «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об электроэнергетике». Об этом сообщил в своем телеграм-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике и депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Также был одобрен и законопроект «Об экспериментальных правовых режимах», прописывающий правила и порядок оборота цифровых валют.

«Пакет поправок ко второму чтению почти готов. В нем будут учтены некоторые замечания отрасли и убраны ограничители для развития национального сегмента криптовалютной индустрии», — написал он. По его словам, «мы будем настаивать на отмене запрета на организацию оборота [криптовалют]». «Также предстоит отдельно обсудить с Минэнерго тарифообразование для майнеров», — добавил Горелкин.

Документ дает определение понятиям «майнинг» (использование вычислительных устройств для создания цифровой валюты), «майнинг-пул» (объединение нескольких майнеров), «оператор майнинговой инфраструктуры» (лицо, предоставляющее объекты для размещения вычислительных устройств для майнинга); «организация обращения цифровой валюты» (оказание услуг, направленных на сделки с такой валютой). Также законопроект:

закрепляет правовой статус участников майнинга. Требования к работе физических и юридических лиц, занимающихся майнингом, включая участников майнинг-пулов, будут определяться правительством по согласованию с Центробанком. Следить за их соблюдением будет Минцифры;

заниматься майнингом смогут только юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в России и внесенные в специальный реестр. Физлица, не превышающие установленные правительством лимиты энергопотребления, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без регистрации. Правила ведения реестра должно будет отдельно определить правительство;

лица, занимающиеся майнингом, будут обязаны декларировать доходы от этой деятельности и уплачивать с них налоги;

полученную в результате майнинга валюту можно будет передавать или продавать только без использования российской информационной инфраструктуры, информацию о таких сделках майнеры будут должны направлять уполномоченному органу, который определит правительство (а он должен будет предоставлять информацию в ФСБ и ЦБ) и др.

Отдельно в проекте прописано, что указанный уполномоченный орган будет иметь право запрещать или ограничивать сделки с цифровой валютой. Для регулирования энергопотребления майнерами правительство получит право запрещать эту деятельность в некоторых регионах России или на их части. Также эту деятельность нельзя будет совмещать с работой, связанной с электроэнергетикой.

Законопроект запрещает рекламировать или предлагать неограниченному кругу лиц цифровую валюту. Сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают лица, занимающиеся майнингом, можно будет проводить через специальную организацию в рамках экспериментального правового режима на российской информационной инфраструктуре.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 сентября этого года.

Как ранее отмечал Горелкин, легализация майнинга — это способ помочь России и ее союзникам «обходить несправедливые санкции».

Напрямую обращение цифровой валюты на территории России сейчас запрещено. При этом Россия занимает второе место по ее добыче — благодаря низким тарифам на электроэнергию, за 2023 год майнеры добыли примерно 54 тыс. биткоинов на сумму $3,5 млрд, оценивала Ассоциация промышленного майнинга. Первое место занимают США (143 тыс. на $9,4 млрд). По оценке директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова, российский рынок майнинга в течение года может вырасти на 20–40%, и, если обсуждаемое регулирование будет принято, ежегодные налоговые поступления могут превысить 50 млрд руб.

Чего опасаются участники рынка

Регулирование майнинга обсуждается в России с 2022 года. В нынешней версии законопроект внесли в Госдуму в апреле этого года. Тогда же участники рынка майнинга говорили о необходимости его дальнейшей доработки. В частности, Сергей Безделов подчеркивал, что запрет правительства на майнинг на определенных территориях и в районах будет невыгоден для отрасли.

Но проблема неконтролируемого энергопотребления уже привлекла внимание властей. В середине июля президент России Владимир Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии в ряде регионов, в частности в Бурятии и Иркутской области. Ранее, чтобы предотвратить возможный дефицит электроэнергии в некоторых регионах из-за увеличения потребления, глава Минэнерго Николай Шульгинов предлагал в пять—десять раз повысить тарифы для тех, кто занимается майнингом. Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минэнерго, при возникновении угрозы энергодефицита ограничивать энергоснабжение будут в первую очередь для майнеров.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра финансов Иван Чебесков называл регулирование криптовалют и майнинга приоритетным вопросом для своего ведомства. Он подчеркивал необходимость принятия законов, которые будут регулировать как выпуск, так и оборот криптовалюты. Чебесков отмечал, что цифровые валюты — важный инструмент для бизнеса, особенно когда традиционные валюты, такие как доллар и евро, теряют доверие.

Замгендиректора по коммуникациям оператора майнинговых дата-центров BitRiver Олег Огиенко согласен, что в некоторых частях отдельных регионов страны действительно сформировался энергодефицит. Но, по его словам, это произошло в том числе из-за неконтролируемого роста серого майнинга. По оценке компании, объем потребления такими майнерами мощностей в энергодефицитных регионах сейчас составляет около 700 МВт. «Проблема энергодефицита в контексте майнинга может быть решена за счет полноценного и сбалансированного регулирования. При этом промышленный майнинг, используя свои маневренные мощности, балансирует энергосистему, помогая проходить пиковые нагрузки, что фактически снижает конечную цену для промпотребителей и способствует снижению выбросов», — утверждает Огиенко.

В BitRiver поддерживают идею законодательного регулирования отрасли и считают, что оно позволит сократить теневой сегмент майнинга, снизить количество нарушений и злоупотреблений, как в энергетике, так и финансовой сфере, но указывают на необходимость дополнительного обсуждения ряда положений, в частности возможности запрета на майнинг в отдельных субъектах, «так как это снизит прогнозируемость бизнеса и приведет к обратному от ожидаемого эффекта — уходу бизнеса в серый сегмент». Кроме того, Огиенко предлагает предоставить иностранным лицам из дружественных стран право осуществлять майнинг цифровых валют в России.