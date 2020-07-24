Владелец «Муз ТВ» привлечет на американской бирже $250 млн

Иван Таврин готовит публичное размещение на американской бирже NASDAQ своей компании. Активов у нее пока нет — деньги нужны для будущих сделок. Бывший партнер Алишера Усманова рассчитывает выручить в ходе IPO не менее $250 млн

Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Принадлежащая Ивану Таврину Kismet Acquisition One Corp. подала в Комиссию по ценную бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение IPO, следует из документов. В ходе размещения зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания намерена привлечь не менее $250 млн. Инвесторам будут предложены 25 млн акций по $10 за бумагу. Дополнительно компания может привлечь еще не менее $20 млн от владельца Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина позднее, следует из документов SEC.

Таврин отказался от комментариев. Организаторы размещения — Credit Suiess и Bank of America.

Рыночная капитализация Kismet Acquisition One Corp. после IPO может составить $318 млн, указывает «Ренессанс Капитал». При этом у созданной Тавриным компании фактически нет никаких активов кроме привлеченных от инвесторов средств — это так называемая Special Purpose Acquisition Company (SPAC) — компания, которая привлекает инвестиции для еще не осуществленных сделок.

Основной владелец SPAC начинает поиск актива или бизнесов одного направления (по правилам размещения, не менее 80% привлеченных SPAC средств вкладывается в один актив, остальные — в компании аналогичного профиля), в который он вложат средства, только после размещения на бирже.

Среди возможных секторов для инвестиций в проспекте эмиссии указаны инфраструктура для телекома, интернет и технологии, потребительские товары и услуги. Если Kismet не сможет в течение 24 месяцев приобрести актив, он должна будет выкупить все размещенные акции. При этом для одобрения сделки компании потребуется согласие владельцев более 9 млн или 36,5% от всего размещения.

Как уточняет источник РБК, близкий к бизнесмену, ожидается, что размещение состоится в первую неделю августа. Он также указывает на то, что по правилам размещения, на момент привлечения средств, у владельцев компании — не может быть договоренности о конкретной сделке, только «планы и идеи». «Основная перспектива для инвесторов — это дальнейшее приобретение какой-то, например, непубличной компании — обычно по стоимости она превосходит объем SPAC в 3-4 раза, что позволяет им при сделке или получить доход на выходе из состава акционеров или акции в публичном активе большей стоимости», — поясняет он.

О том, что Таврин планирует вывести на бирже свою SPAC, стало известно в феврале 2018 года. Но тогда в качестве площадки называлась Лондонская фондовая биржа, бизнесмен тогда рассчитывал привлечь $200 млн. По словам источника РБК, от размещения в Лондоне было решено отказаться в итоге из-за того, что SPAC как инструмент привлечения средств, у инвесторов развивающихся рынков оказался не самым популярным, в отличие от американских. Он указывает на то, что сейчас на американском рынке «бум сделок со SPAC», как результат влияния пандемии на экономику.

Как указывал WSJ, из проведенных в США в апреле IPO на $2,6 млрд, $2,2 млрд пришлись на размещения SPAC, общий объем подобных размещений (их было 44) с начала года к 20 июля составил $13,5 млрд. Но вчера, 22 июля, состоялось рекордное размещение SPAC на $4 млрд компании Pershing Square Tontine Holdings. По данным Dealogic, за весь 2019-ый было проведено 72 IPO SPAC на общую сумму $15,2 млрд.

Таврин известен прежде всего как инвестор в медиактивы. Сейчас предпринимателю принадлежит холдинг «Медиа-1», в который входят телеканалы «Муз ТВ», «Ю», Disney (20% у Walt Disney Co.), оператор наружной рекламы Gallery, группа «Выбери радио», управляющая региональными радиостанциями. Кроме того, Таврин является совладельцем компании «Вертикаль», которая развивает инфраструктуру для мобильных операторов.

В 2014 году у Таврина был опцион на выкуп у Mail.ru Group принадлежавшего ей тогда сервиса HeadHunter, но бизнесмен им не воспользовался. В 2016 году HeadHunter был продан консорциуму инвесторов во главе с «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. C ним, в частности, Таврин подписал соглашение о своей доли в последующих сделках — он получает около 9% прибыли от всех сделок с ценными бумагами компании HeadHunter, в том числе, от размещения расписок на бирже.

До декабря 2017 года Таврин был деловым партнером Алишера Усманова. Они вместе владели группой телеканалов, в которую тогда также входили СТС, «Домашний», «Че», CTC Love (позже были выкуплены ВТБ и Национальной медиа группой). С 2012 по 2016 год Таврин занимал пост гендиректора «Мегафона», основным акционером которой тогда являлась USM Holdings, управляющая активами Усманова.

Таврин был миноритарием USM Holdings, но отказался от своей доли, став единоличным владельцем телеканалов.