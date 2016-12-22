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Дуров прокомментировал «утечку» IP-адресов пользователей Telegram Desktop
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Дуров прокомментировал «утечку» IP-адресов пользователей Telegram Desktop
Технологии и медиа, 01:42
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Дуров прокомментировал «утечку» IP-адресов пользователей Telegram Desktop

IP-адреса пользователей Telegram Desktop можно получить, если они используют P2P сеть для звонков, однако, в мессенджере предусмотрена возможность выключить P2P для звонков и осуществлять их через серверы компании, рассказал основатель Telegram Павел Дуров на своем канале в мессенджере. Ранее ряд СМИ сообщили о возможности утечки IP-адреса при использовании звонков в десктопной версии мессенджера.

«Реальность гораздо менее сенсационна — Telegram Desktop был по крайней мере таким же защищенным, как и другие зашифрованные VoIP-приложения (Voice over Internet Protocol — телефонная связь через интернет — РБК) даже до того, как мы улучшили его, добавив возможность отключить P2P-звонки», — написал Дуров, подчеркнув, что в мобильной версии Telegram такая опция была доступна всегда.

Он пояснил, что при использовании P2P, голосовой трафик поступает непосредственного от одного участника звонка к другому, не используя промежуточный сервер. Таким образом удается получить хорошее качество вызова с низкой задержкой.

«Однако есть одна загвоздка: по определению, оба устройства, участвующие в вызове P2P, должны знать IP-адреса друг друга. Поэтому, если вы делаете или принимаете вызов, человек с другой стороны может теоретически узнать ваш IP-адрес», — добавил Дуров.

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Число голосовых звонков в Telegram Desktop составляет 0,01% от общего числа звонков в Telegram, подчеркнул Дуров, отметив, что данная версия мессенждера была единственной, в которой отсутствовала возможность отключить использование P2P. После того, как об этом стало известно, ее обновили и устранили уязвимость.

При этом, добавил Дуров, конкуренты Telegram «даже близко» не подошли к стандартам компании по безопасности. «Используя терминологию из кричащих заголовков, WhatApp, Viber и остальные «сливают ваши IP-адреса» в 100% звонков. Они все еще это делают, и вы не можете это отключить», — заключил Дуров.

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О возможности получить IP-адрес пользователя Telegram Desktop на портале inputzero сообщили 29 сентября. Позже об этой проблеме, в частности, написали на Engadget и 9toMac.

Теги: Павел Дуров , Telegram , IP-телефония
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