Дуров ответил на сообщения об уязвимости Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал сообщения об уязвимости мессенджера.

Ранее Bleeping Computer со ссылкой на американского инженера Натаниэля Сачи сообщил, что desktop-версия Telegram хранит переписку пользователей в незашифрованной локальной базе данных. По словам Сачи, в нее же попадают сообщения из «секретных чатов».

По словам Дурова, если рассмотреть заявление американского инженера об уязвимости с технической точки зрения, то получится, что он говорит о возможности прочитать чужие сообщения, в случае, если у него будет доступ к компьютеру. «Само по себе это утверждение очевидно, но его завуалированное описание позволяет запутать человека, далекого от технологий», — написал Дуров.

Он также добавил, что «нежелание редакторов СМИ разбираться в деталях проблем» приводит к тому, что читатели не обращают на такие сообщения внимания и могут не заметить сообщения о «настоящих угрозах». К своей записи Дуров прикрепил ссылку на статью издания «Хакер.ру» про уязвимость в мессенджере WhatsApp, срабатывающей при видеозвонках.