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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс.Маркет» выпустит фены и гантели под своими новыми брендами

«Яндекс.Маркет» начнет выпуск товаров для красоты и фитнеса под брендами Ellio и Bodycore
«Яндекс.Маркет» регистрирует собственные торговые марки Ellio и Bodycore для выпуска фенов, стайлеров, триммеров и товаров для спорта. Продукция будет производиться в России и Китае
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Яндекс.Маркет» подал заявки на регистрацию двух товарных знаков Ellio и Bodycore, обратил внимание РБК. Как пояснил представитель компании, регистрация товарных знаков связана с планами по развитию товаров под собственными брендами для продажи на маркетплейсе. В будущем под брендом Ellio может появиться техника для красоты, например, фены, стайлеры, триммеры, а под брендом Bodycore — товары для фитнеса, например, коврики, гантели, беговые дорожки, пояснил он.

Разработкой продукции занимается российская команда, а производить ее будут в Китае и частично в России, уточнил он. Запуск запланирован на четвертый квартал этого года.

Головная компания «Яндекс.Маркета» «Яндекс» производит различные товары под собственным брендом, в том числе «умные колонки», телевизоры, решения для «умного» дома. В марте прошлого года сам «Яндекс.Маркет» начал выпускать аксессуары для смартфонов под торговой маркой Commo, а в августе — подал заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков Tuvio и Vionic для бытовой техники и электроники, а также запустил собственный бренд детских товаров Junion.

Собственные бренды есть и у других крупных ретейлеров и маркетплейсов. Так, в 2019 году розничная сеть «Эльдорадо», принадлежащая группе «М.Видео-Эльдорадо», начала производство и продажи техники под собственной торговой маркой Hi.

В октябре 2021-го Ozon купил торговую марку телевизоров Hartens у «Хартенс» и в апреле прошлого начал производить телевизоры под собственной торговой маркой. Впоследствии линейку продукции расширили духовыми шкафами, варочными панелями и беспроводными колонками. Продукция производится в России и Китае. Также в прошлом году Ozon запустил продажи собственного бренда одежды под названием Hola.

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В марте этого года Wildberries анонсировал торговые марки Razz и Ruzz для электроники и бытовой техники. Производить технику намерены как в России, так и в Китае.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Яндекс Маркет продажи онлайн-торговля товарный знак

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