В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

У фирменного магазина «Яндекса» в Москве выстроилась очередь из людей, которые пришли сдать свою старую аудиотехнику и получить взамен бесплатно версию «умной» колонки «Яндекс. Станция. Мини», передает корреспондент РБК.

Живая очередь выстроилась до Комсомольского проспекта. По разным оценкам, в ней стоят от тысячи до двух тысяч человек. Посетителей пускают в магазин партиями, примерно по семь человек.

На «Авито» начали появляться объявления о продаже места в очереди за «умной» колонкой за 500 руб. и 3 тыс. руб. Аналогичные объявления можно найти на сервисе «Юла», где место в очереди оценили еще дороже, в 3,5 тыс. руб.

Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября. По словам собеседника агентства, «Яндекс» планирует раздать около 1 тыс. устройств взамен старых.