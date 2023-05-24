Virgin Orbit Брэнсона полностью прекратит работу

Virgin Orbit объявила о банкротстве в начале апреля, она продала с аукциона свои основные активы чуть более чем за $36 млн

Фото: Gene Blevins / ZUMA / Global Look Press

Космическая компания Virgin Orbit по запуску малых спутников британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Forbes оценивает его состояние в $3 млрд) окончательно прекращает свою деятельность, пишет The Guardian.

Virgin Orbit, объявившая о банкротстве в начале апреля, продала с аукциона свои основные активы, получив чуть более чем $36 млн.

Компания в своем заявлении по поводу продажи активов и прекращения деятельности отметила, что ее будут помнить за «новаторские технологии». «На протяжении всей своей истории Virgin Orbit была в авангарде инноваций и внесла существенный вклад в область коммерческих запусков ракет», — говорится в нем.

В начале января Virgin Orbit произвела первый в истории запуск космического аппарата с территории Великобритании. Ракета LauncherOne должна была вывести на орбиту девять небольших спутников, но пуск завершился неудачей, из-за чего акции компании рухнули.

Virgin Orbit в конце марта объявила об увольнении 85% сотрудников из-за недостатка финансирования, а в начала апреля подала в США заявление о банкротстве: ей так и не удалось найти новых инвесторов.

Британское правительство отказалось купить долю в компании Брэнсона, как оно сделало в случае с обанкротившимся разработчиком спутниковой системы глобального интернета OneWeb.

Virgin Orbit была основана в 2017 году как часть другой компании Брэнсона — Virgin Galactic, специализирующейся на космическом туризме. Летом 2021 года миллиардер на космолете Virgin Galactic совершил суборбитальный полет на девять дней раньше своего конкурента — основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса.