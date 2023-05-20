Власти Британии отказались покупать обанкротившуюся Virgin Orbit Брэнсона

Акции компании Ричарда Брэнсона обвалились после неудачного космического запуска с территории Великобритании. В марте компания приостановила операции и уволила почти всех сотрудников, а затем подала заявление о банкротстве

Фото: Gene Blevins / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Правительство Великобритании, которое в 2020 году купило долю в обанкротившемся разработчике спутниковой системы глобального интернета OneWeb, не будет делать то же самое с компанией по запуску малых спутников Virgin Orbit Ричарда Брэнсона. Об этом сообщил министр науки Джордж Фримен, передает Space News.

Фримен подтвердил, что власти «проявляют большой интерес» к Virgin Orbit, которая в апреле подала заявление о банкротстве, но отметил, что они не имеют никаких планов по ее приобретению. Так он ответил на вопрос, будет ли правительство стремиться к тому, чтобы компания не была разделена в рамках реструктуризации.

«Мы готовы поддержать конкретное предложение, которое выглядит финансово и коммерчески устойчивым», — добавил министр.

Как отмечает Space News, неизвестно, продолжит ли действовать выданная Virgin Orbit лицензия от Управления гражданской авиации Великобритании, если компанию купят в рамках банкротства. Частью ее активов заинтересовалась компания Stratolaunch.

В начале января Virgin Orbit произвела первый в истории запуск космического аппарата на орбиту с территории Великобритании. Ракета LauncherOne должна была вывести на орбиту девять небольших спутников, но запуск завершился неудачей. На этом фоне акции компании стали падать — например, в конце марта падение достигало в некоторых случаях 30%. В том же месяце Virgin Orbit, не сумев обеспечить финансирование для своего бизнеса, решила прекратить операции и уволить почти всех сотрудников. В штате остались только 100 человек.