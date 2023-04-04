Космическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона обанкротилась

Virgin Orbit подала заявление о банкротстве, в дальнейшем компанию планируют продать. Она не смогла обеспечить себе финансирование, проблем добавил неудачный пуск ракеты со спутником в январе этого года

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Компания по запуску малых спутников Virgin Orbit Ричарда Брэнсона (Forbes оценивает его состояние в $3 млрд) подала заявление о банкротстве, сообщается в заявлении на сайте компании.

В нем ее генеральный директор Дэн Харт сообщил, что компания считает такой путь наилучшим для «завершения эффективной продажи с максимальной стоимостью». По мнению руководителя компании, технология запуска, созданная Virgin Orbit, сделает ее привлекательной для потенциальных покупателей.

Reuters сообщает, что активы Virgin Orbit составляют $243 млн, а задолженности на 30 сентября — $153,5 млн. Сейчас компания получит финансирование в размере $31,5 млн для обеспечения процесса банкротства.

Virgin Orbit из-за финансовых проблем оказалась на грани закрытия, сообщал CNBC. В конце марта она решила уволить около 675 сотрудников, или примерно 85% персонала, указывает Reuters.

Virgin Orbit — одна из космических компаний Брэнсона. Reuters отмечал, что миллиардеру принадлежит примерно 75% ее акций. В заявлении Харта сказано, что компания с 2021 года вывела на точную орбиту 33 спутника по своей технологии. Пуски она проводит на своих ракетах LauncherOne с модифицированного самолета Boeing 747-400.

Компанию вывели в 2017 году из состава Virgin Galactic, которая специализируется на организации космических туристических полетов. На ракетоплане Virgin Galactic в 2021 году Брэнсон совершил полет к границам космоса и затем успешно вернулся на Землю. Так он стал первым миллиардером, совершившим космический полет.

В январе этого года Virgin Orbit провела неудачный пуск LauncherOne с территории Великобритании. Аппарат достиг космоса, но не вышел на целевую орбиту. Это событие серьезно повлияло на финансовое состояние Virgin Orbit, ее акции стали падать — например, в конце марта падение достигало в некоторых случаях 30%. В целом за последний год стоимость компании обвалилась более чем на 90%.