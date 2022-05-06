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Песков пожелал Псаки удачи после ее ухода из Белого дома

Джен Псаки
Джен Псаки (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В Кремле пожелали удачи пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, которая уйдет в отставку 13 мая.

«Желаем ей успехов», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле восприняли смену представителя Белого дома.

Песков отметил, что ему не приходилось с общаться с Псаки.

Псаки 13 мая покинет должность пресс-секретаря Белого дома
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

Джен Псаки была пресс-секретарем Белого дома с 30 ноября 2020 года. Накануне Белый дом объявил, что она покинет должность 13 мая. Псаки заменит первый заместитель пресс-секретаря и заместитель помощника президента США Карин Жан-Пьер. Она занимала управленческие должности в области коммуникаций и политики во время избирательной кампании Джо Байдена, когда он был вице-президентом. Она также работала в администрации Барака Обамы.

По данным источников Axios, Псаки планирует перейти на работу на американский телеканал MSNBC и заменить ведущую Рэйчел Мэддоу, которая ведет одну из программ телеканала в прайм-тайм.


 

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