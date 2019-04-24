ФАС разработала правила для рекламы госбанков

Федеральная антимонопольная служба предлагает закрепить в законе ограничения для банков на упоминание в их рекламе госучастия. Такая информация может создавать нерыночные преимущества для госбанков, считают в ведомстве

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает внести в закон «О рекламе» поправки, согласно которым банки с госучастием не должны указывать этот факт при продвижении своих услуг. Текст проекта размещен на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Реклама, в которой упоминается участие государства в уставном капитале банка, может создавать у потребителей впечатление об их повышенной надежности и приводить к возникновению у этих финансовых организаций нерыночного преимущества, считают в антимонопольном ведомстве.

«Такие действия могут противоречить требованиям разумности и справедливости и причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам, не имеющим в своих уставных капиталах наличия государственного участия», — отмечается также в документе.

Под ограничения могут попасть не только банки, в уставном капитале которых присутствуют госструктуры. Речь идет также о финансовых организациях, входящих в банковскую группу или холдинг с госучастием. Исключение допускается лишь в тех случаях, когда такие данные банк сопровождает указанием «на документально подтвержденные прямые гарантии или поручительства» со стороны государства, в том числе субъектов, муниципальных образований, госкомпаний и Банка России.

Планируется, что поправки должны вступить в силу в декабре 2020 года. Изменение законодательства приведет к «выравниванию условий» на финансовом рынке, а также ​поспособствует сокращению влияния на потребительский спрос такого фактора, как участие государства, уверены в ФАС.