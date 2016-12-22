ЦБ и ФАС рекомендовали банкам не говорить в рекламе о госучастии

ЦБ и Федеральная антимонопольная служба порекомендовали банкам не использовать в рекламе информацию о госучастии. Такая информация может приводить к возникновению у таких банков нерыночного преимущества

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Финансовым организациям не рекомендуется в информации о своих услугах, в том числе в рекламе, «указывать в качестве преимущества или иным образом привлекать внимание» клиента к тому, что в капитале банка участвует государство. Об этом говорится в информационном письме, подписанном председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной и главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым.

В письме указывается, что такая информация может создавать у клиентов «впечатление о повышенной надежности» таких организаций и приводить к возникновению нерыночных преимуществ.

При этом, как поясняют ЦБ и ФАС, под государством понимаются в том числе муниципальные образования, госкорпорации и ЦБ. За исключением тех случаев, в которых информация о госучастии раскрывается в соответствии с требованиями законодательства, банкам рекомендуют информацию о госучастии «сопровождать указанием на документально подтвержденные прямые гарантии или поручительства со стороны государства».

РБК направил запросы в Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Почта Банк и «ФК Открытие».

ФАС предлагала запретить банкам упоминать в рекламе о госучастии еще в апреле. Замглавы ведомства Андрей Кашеваров тогда говорил, что для санируемых банков могут сделать исключение. В совместном докладе о состоянии конкуренции в банковском секторе ЦБ и ФАС в начале июня также говорилось о необходимости запрета упоминаний госучастия в рекламе финансовых учреждений. Фактор отношений с государством был в докладе назван одним из основных, негативно влияющих на конкуренцию в финсекторе.

Участие государства в качестве акционера стало конкурентным преимуществом относительно недавно, после активизации ЦБ в сфере отзыва лицензии банков, создающих риски стабильности системы, считает партнер юридической компании «НАФКО-Консультанты» Павел Иккерт. Если еще 5–6 лет назад банки с госучастием воспринимались значительной частью экономически активного населения с большой долей скептицизма с точки зрения выгоды вложения средств, то сейчас ситуация изменилась до строго обратной, говорит он. Наличие государства в качестве акционера для населения создает определенные гарантии, что в банке можно хранить средства в объеме, превышающем установленный ФЗ «О страховании вкладов» порог, для бизнеса снижает риски блокировки средств на расчетных счетах в результате отзыва лицензии и банкротства, объясняет Иккерт.

Нельзя запретить сообщать правдивую информацию, которая соответствует действительности и не является инсайдерской или тайной, поэтому в этом случае ЦБ и ФАС могут только рекомендовать не использовать ее в своей рекламе, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин. Вопрос заключается уже в том, какие у ЦБ будут меры воздействия на тех, кто не станет выполнять эти рекомендации. «Такие письма не дают прямого запрета банкам, а лишь просят их воздержаться от формы рекламы с использованием информации о госучастии в капитале банка», — отмечает юрист.

«Тема игры на госстатусе неактуальна», — уверен председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. По его мнению, о крупнейших госбанках, таких как Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, население и так знает, что это госбанки. В то же время факт госучастия в капитале могут использовать для рекламы банки, взятые на санацию («ФК Открытие», Промсвязьбанк).