ФАС предложила запретить банкам упоминать в рекламе о госучастии

Антимонопольное ведомство совместно с Банком России хотят запретить банкам упоминать в рекламе своих услуг данные о госучастии в капитале кредитной организации

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ЦБ обсуждают введение запрета на упоминание в рекламе банковских услуг информации о государственном участии в капитале банка, сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации российских банков.

«Мы с ЦБ обсуждаем сейчас возможность введения запрета на то, чтобы в рекламе использовалась информация о наличии госучастия в уставном капитале [банка]», — рассказал Кашеваров.

По словам замглавы ФАС, ведомство сейчас сталкивается с «массой случаев», когда банки рекламируют финансовые услуги, подчеркивая свою надежность за счет государственного участия в их капитале, передает ТАСС. Комментируя инициативу, Кашеваров уточнил, что этот запрет может иметь и исключения, например, если речь идет о санируемых банках.

Ранее ФАС также предложила запретить государственным банкам покупать другие банки или блокпакет в них. ФАС намерена ограничить рост доли госучастия в банковской системе, чтобы развитие госбанков не происходило за счет поглощения конкурентов. ЦБ поддержал инициативу антимонопольного ведомства, однако добавил, что могут быть и исключения.

26 марта, выступая на заседании Межрегионального банковского совета, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что проведенная ЦБ чистка банковского сектора привела к снижению конкуренции и потере банками реального интереса к борьбе за клиента и кредитованию реального сектора экономики. В ответ на это глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен останавливать процесс оздоровления банковского сектора из-за опасений огосударствления системы.