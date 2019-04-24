Минкомсвязь предложила улучшить сотовую связь на трассах за счет бюджета

Ведомство предложило направить около 30 млрд руб. на субсидии на строительство сетей сотовой связи вдоль федеральных трасс. «Большая четверка» операторов пока полностью охватила лишь семь федеральных автодорог из 123

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Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства, согласно которому операторы связи смогут получить из федерального бюджета субсидии на работы, связанные с обеспечением сотовой связью автомобильных дорог федерального значения для обеспечения возможности вызова экстренных служб (документ опубликован). В частности, предлагается субсидировать расходы, связанные со строительством подъездных путей (технологических дорог) к объектам связи, расположенным вдоль автомобильных трасс, обеспечением этих объектов электроэнергией, строительством вышек под базовые станции.

Как говорится в пояснительной записке к документу, подобные работы предусмотрены национальной программой «Цифровая экономика», а также программой «Информационное общество (2011–2020 годы)». Речь идет об обеспечении мобильной связью автомобильных дорог федерального значения литер «М», «Р» и «А». К концу 2024 года будет обеспечено 100-процентное покрытие сотовой связью всех автодорог федерального значения. На финансирование работ потребуется 28,09 млрд руб. из федерального бюджета 2024 года. При этом стоимость строительства одной базовой станции сотовой связи, по предварительной оценке Минкомсвязи, составляет около 15 млн руб., но может существенно отличаться в зависимости от климатических условий и рельефа местности в конкретном регионе.

В проекте Минкомсвязи отмечается, что субсидии будут распределяться на конкурсе. Причем на них не смогут претендовать иностранные юрлица, а также российские юрлица, в уставном капитале которых более 50% принадлежит иностранным компаниям, зарегистрированным в государствах или на территориях, которые Минфин причисляет к офшорам. Среди крупнейших операторов у двух в капитале более 50% принадлежит иностранным компаниям: 99,99% «ВымпелКома» владеет зарегистрированный в Нидерландах Vimpelcom Holdings B.V., а 55% «Т2 РТК Холдинга» — зарегистрированной в Швеции Tele2 Russia Holding AB. Но обе эти страны не включены в список Минфина.

Согласно последней статистике Роскомнадзора, 100-процентное покрытие сетями «большой четверки» на данный момент есть на семи автодорогах: А-132, М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-180 «Нарва», А-280, А-310, Р-254 «Иртыш». Еще на 16 автодорогах есть 100-процентное покрытие хотя бы у одного оператора связи.

Худшее покрытие Роскомнадзор зафиксировал на трассах А-360 «Лена», Р-256 «Чуйский тракт», Р-257 «Енисей». Например, сигнал МТС доступен на 65,3% дороги «Лена», «МегаФона» — на 80,2%, «ВымпелКома» (бренд «Билайн») — 28,9%, «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) — на 3,9%. Всего в России 123 автодороги федерального значения.