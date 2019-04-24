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Технологии и медиа ,  
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Маск заявил о двойных стандартах в освещении возгорания автомобиля Tesla
Риск возгорания электромобилей на 500% ниже, чем у машин с двигателями внутреннего сгорания, но никто об этом не говорит, заявил Илон Маск
Илон Маск (Фото: Jae C. Hong / AP)

Основатель американской компании Tesla Илон Маск прокомментировал возгорание ее электромобиля на парковке в Шанхае. Он заявил в Twitter, что ежегодного из-за пожаров в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания погибают тысячи людей, но внимание СМИ привлек случай с Tesla, в результате которого никто не пострадал.

«Более миллиона машин с двигателями внутреннего сгорания загораются ежегодно и тысячи [людей] погибают, но один пожар на Tesla без пострадавших стоит во всех заголовках. К чему двойные стандарты?», — написал Маск.

По его словам, риск возгорания электромобиля на 500% ниже, чем в случае с машиной на двигателе внутреннего сгорания. «Почему это никогда не упоминают?», — спрашивает Маск. Основатель Tesla призвал задавать этот вопрос при прочтении материалов с двойными стандартами. «Возможно, есть хорошая и неочевидная причина», — добавил Маск.

Видео: ShanghaiJayin / Twitter

Ранее в интернете распространилось видео с парковки в Шанхае, на котором видно, как электромобиль Tesla Model S начинает дымиться и загорается. Владелец машины заявил, что купил автомобиль около трех с половиной лет назад и серьезных проблем с ним не было. Во время возгорания электромобиль не был на зарядке, уточнил владелец. После возгорания Tesla направила в Шанхай своих специалистов для проведения расследования.

По данным федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) за 2014-2016 годы, в среднем 345 человек ежегодно погибали в Штатах в связи с возгоранием транспортных средств. Кроме того, ежегодный ущерб от таких происшествий оценили в $1,1 млрд. При этом, в 45% случаев причиной возгорания была техническая неисправность. В 18% случаев первым загоралось топливо в двигателе, в 29% — изоляция электропроводки. В FEMA не уточнили, сколько из загоревшихся машин были электромобилями.

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Tesla начала расследование в связи с возгоранием ее автомобиля в Шанхае

В мае 2018-го автомобиль Tesla Model S врезался в стену и загорелся во Флориде, погибли двое несовершеннолетних. Некоторые свидетели утверждали, что пламя охватило машину уже через секунду после столкновения, пишет The Verge. Прибывшие на место пожарные сняли часть литий-ионной батареи электромобиля и опрыскали ее водой и пеной. Когда сгоревший автомобиль доставляли на стоянку, аккумулятор вновь загорелся и его снова потушили.

«Пожар на автомобиле, питающемся от батареи, заслуживает внимания. Возгорание машины с бензиновым двигателем — только когда из-за этого останавливается движение», — заявил тогда Стивен Риссер, старший научный руководитель некоммерческой компании Battele, занимающейся изучением и внедрением новых технологий в различных областях.

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Согласно исследованию Battele, предрасположенность и уровень опасности в случае с пожаром автомобиля с литий-ионной батареей слегка ниже или же равны показателям машин с бензиновым двигателем. При этом, если бензин при контакте с огнем загорается почти мгновенно, то аккумулятор электромобиля делает это постепенно. В данном случае, возгорание может начаться уже после того, как автомобиль убрали в гараж, отмечал телеканал CNN.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Tesla, возгорание
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