Маск заявил о двойных стандартах в освещении возгорания автомобиля Tesla

Риск возгорания электромобилей на 500% ниже, чем у машин с двигателями внутреннего сгорания, но никто об этом не говорит, заявил Илон Маск

Илон Маск (Фото: Jae C. Hong / AP)

Основатель американской компании Tesla Илон Маск прокомментировал возгорание ее электромобиля на парковке в Шанхае. Он заявил в Twitter, что ежегодного из-за пожаров в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания погибают тысячи людей, но внимание СМИ привлек случай с Tesla, в результате которого никто не пострадал.

«Более миллиона машин с двигателями внутреннего сгорания загораются ежегодно и тысячи [людей] погибают, но один пожар на Tesla без пострадавших стоит во всех заголовках. К чему двойные стандарты?», — написал Маск.

По его словам, риск возгорания электромобиля на 500% ниже, чем в случае с машиной на двигателе внутреннего сгорания. «Почему это никогда не упоминают?», — спрашивает Маск. Основатель Tesla призвал задавать этот вопрос при прочтении материалов с двойными стандартами. «Возможно, есть хорошая и неочевидная причина», — добавил Маск.

Видео: ShanghaiJayin / Twitter

Ранее в интернете распространилось видео с парковки в Шанхае, на котором видно, как электромобиль Tesla Model S начинает дымиться и загорается. Владелец машины заявил, что купил автомобиль около трех с половиной лет назад и серьезных проблем с ним не было. Во время возгорания электромобиль не был на зарядке, уточнил владелец. После возгорания Tesla направила в Шанхай своих специалистов для проведения расследования.