Tesla начала расследование в связи с возгоранием ее автомобиля в Шанхае

Tesla начала расследование в связи с возгоранием ее автомобиля в Шанхае

Tesla направила группу специалистов для расследования обстоятельств возгорания автомобиля на парковке в Шанхае, сообщается в аккаунте компании в Weibo.

«После получения информации об инциденте в Шанхае вчера мы немедленно направили команду на место происшествия», — говорится в заявлении. В компании уточнили, что в результате произошедшего, по последним данным, никто не пострадал.

Видео: ShanghaiJayin / Twitter

Ранее в интернете появилось видео с камер наблюдения на парковке, на котором видно, как Tesla Model S начинает дымиться, после чего загорается. Shine со ссылкой на пожарных уточняет, что инцидент произошел на первом уровне подземной парковки, в результате также оказались повреждены автомобили Audi и Lexus. По словам владельца Tesla, машина была куплена около трех с половиной лет назад и никаких серьезных проблем с ней не было. Он уточнил, что автомобиль в момент возгорания не был на зарядке.