Рынок электромобилей в России вырос на 72% в 2018 году

За восемь месяцев текущего года рынок новых электромобилей в России вырос на 72% и составил 86 проданных машин. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным агентства, в августе рост был самым маленьким за период и составил 27%, было продано 14 автомобилей. При этом в июле объем рынка электромобилей вырос на 50% до 20 машин.

«Автостат» выяснил, что самой популярной моделью в России является Nissan Leaf. На его долю приходится более половины объема продаж. По данным агентства, за восемь месяцев ее купили 44 россиянина. На втором месте идут автомобили марки Tesla, которую приобрели 38 человек. При этом 30 из них стали обладателями кроссовера Model X, а один россиянин приобрел новинку Model 3​. Еще четыре гражданина страны купили Renault Twizy.

Основными покупателями электромобилей стали москвичи (29 машин), а на втором месте расположились жители Приморского края (13 машин). Третью строчку разделили жители Санкт-Петербурга и Подмосковья, в каждом из которых появилось по пять электромобилей.

В конце августа генеральный директор «Рено Россия» Андрей Панков заявил, что основным препятствием развития рынка электромобилей в стране является минимальный спрос из-за высокой стоимости автомобилей. На цену оказывает влияние импорт электромобилей, так как они не производятся в России. Он добавлял, что в ближайшее время не стоит ждать роста спроса на машины, так как для этого нет предпосылок.