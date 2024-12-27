ФСБ обвинила американца в передаче США данных для генетического скрининга
Гражданин США Джин (Евгений) Спектор, приговоренный Мосгорсудом к 15 годам колонии за шпионаж, собирал для Пентагона данные для создания системы генетического скрининга жителей России. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По версии спецслужбы, американец действовал «в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации». Он собрал и передал за границу сведения «по биотехнологической и биомедицинской тематикам», в частности составляющие гостайну. Впоследствии эти данные должны были использоваться для создания в США «системы высокоскоростного генетического скрининга» россиян.
«Полученные ФСБ в результате контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий, а также следственных действий данные в ходе рассмотрения в суде нашли свое подтверждение. Преступная деятельность Спектора Е.М. полностью доказана», — говорится в сообщении ФСБ.
Генетический скрининг в медицине — это процесс, позволяющий оценить вероятность наличия генетических нарушений или наследственных заболеваний у ребенка или человека. Обычно его применяют перед планированием и во время беременности или если есть семейная история наследственных заболеваний.
Согласно данным Единого депозитария результатов интеллектуальной деятельности (ЕДРИД) и Национальной электронной библиотеки, уроженец Ленинграда Спектор является одним из авторов изобретения, позволяющего «получить эффективный и безопасный противоопухолевый агент», который «может быть использован в медицине для лечения онкологических заболеваний». Его задержали в Москве по делу о даче взятки еще в феврале 2020 года.
В сентябре 2022 года Спектора приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. По версии следствия, американец дал взятку экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, рассчитывая, что она поспособствует невнесению ряда препаратов для похудения в список запрещенных в России. По этому делу его осудили на четыре года колонии строгого режима еще в 2021 году. Однако позже дело вернули на рассмотрение. Алексееву также осудили на 12 лет за получение взятки.
О новом обвинении в отношении американца, на этот раз по статье о шпионаже, стало известно в августе 2023 года. 24 декабря Мосгорсуд приговорил его к 15 годам колонии, однако фабула дела оставалась неизвестной. Все заседания проходили в закрытом режиме.
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