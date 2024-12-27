 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ФСБ обвинила американца в передаче США данных для генетического скрининга

ФСБ: американец Спектор передавал США данные для генетического скрининга россиян
24 декабря Мосгорсуд приговорил американца Джина Спектора к 15 годам колонии за шпионаж, однако фабула дела не раскрывалась. По данным ФСБ, гражданин США собирал для Пентагона данные для системы генетического скрининга россиян
Джин (Евгений) Спектор
Джин (Евгений) Спектор (Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ)

Гражданин США Джин (Евгений) Спектор, приговоренный Мосгорсудом к 15 годам колонии за шпионаж, собирал для Пентагона данные для создания системы генетического скрининга жителей России. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии спецслужбы, американец действовал «в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации». Он собрал и передал за границу сведения «по биотехнологической и биомедицинской тематикам», в частности составляющие гостайну. Впоследствии эти данные должны были использоваться для создания в США «системы высокоскоростного генетического скрининга» россиян.

«Полученные ФСБ в результате контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий, а также следственных действий данные в ходе рассмотрения в суде нашли свое подтверждение. Преступная деятельность Спектора Е.М. полностью доказана», — говорится в сообщении ФСБ.

Генетический скрининг в медицине — это процесс, позволяющий оценить вероятность наличия генетических нарушений или наследственных заболеваний у ребенка или человека. Обычно его применяют перед планированием и во время беременности или если есть семейная история наследственных заболеваний.

ФСБ обвинила американца в передаче США данных для генетического скрининга
Общество
Джин (Евгений) Спектор

Согласно данным Единого депозитария результатов интеллектуальной деятельности (ЕДРИД) и Национальной электронной библиотеки, уроженец Ленинграда Спектор является одним из авторов изобретения, позволяющего «получить эффективный и безопасный противоопухолевый агент», который «может быть использован в медицине для лечения онкологических заболеваний». Его задержали в Москве по делу о даче взятки еще в феврале 2020 года.

В сентябре 2022 года Спектора приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. По версии следствия, американец дал взятку экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, рассчитывая, что она поспособствует невнесению ряда препаратов для похудения в список запрещенных в России. По этому делу его осудили на четыре года колонии строгого режима еще в 2021 году. Однако позже дело вернули на рассмотрение. Алексееву также осудили на 12 лет за получение взятки.

О новом обвинении в отношении американца, на этот раз по статье о шпионаже, стало известно в августе 2023 года. 24 декабря Мосгорсуд приговорил его к 15 годам колонии, однако фабула дела оставалась неизвестной. Все заседания проходили в закрытом режиме.

Читайте РБК в Telegram.

Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве

Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов

Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
американец шпионаж генетика россияне Пентагон
Материалы по теме
В МИДе заявили о резком росте числа выданных американцам виз
Политика
Американца из дела помощницы Дворковича приговорили к 15 годам за шпионаж
Общество
В России признали нежелательной американскую НКО, снабжающую ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
WP назвала помеху планам Трампа и МаскаЭкономика, 11:44
Умер один из лучших бомбардиров в истории Первой лигиСпорт, 11:40
Bloomberg оценил шансы плана Трампа замкнуть майнинг биткоина в СШАКрипто, 11:40
Зонд, который впервые «коснулся» Солнца, вышел на связь с ЗемлейТехнологии и медиа, 11:38
Легко сдать, продать или сохранить наследство: список ликвидных квартирРБК и ПИК, 11:36
В Петербурге объяснили неработавшие эскалаторы на новой станции метроОбщество, 11:35
Хоккеист ЦСКА избежал наказания за нанесение травмы КузнецовуСпорт, 11:29
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Рост курса биткоина замедлился к концу года. Что произошло на крипторынкеКрипто, 11:18
Замглавы Минстроя Никита Стасишин: «Люди верят в жилье»Недвижимость, 11:13
562 млн рублей на носках: разбор цепляющей карточки товара с WildberriesPro, 11:12
Вучич допустил, что «Северный поток» заработает после продажи американцамЭкономика, 11:11
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:10
Как обеспечить достойное будущее себе и близкимРБК и ВТБ, 11:08
Компания METRO подвела результаты за 2023-24 финансовый годРБК Компании, 11:00