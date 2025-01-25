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Общество ,  
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Путин поручил тестировать будущих родителей на генетические риски

Фото: Максим Захаров / РИА Новости
Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В России планируют проводить генетическое тестирование для будущих родителей в целях оценки риска возникновения наследственных заболеваний у детей. Поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Государственного совета.

Правительству и региональным властям поручили собрать предложения по расширению программы генетического скрининга для мужчин и женщин, желающих стать родителями. Тесты будут выявлять возможность возникновения у будущих детей патологий, в том числе орфанных заболеваний.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Доклад о расширении программы тестирования подготовят до 15 мая 2025 года.

В группу орфанных болезней входят генетические, аутоиммунные и инфекционные патологии, редкие формы рака и различные синдромы. Орфанные заболевания требуют длительного дорогостоящего лечения, некоторые из них ухудшают качество жизни, приводят к инвалидности и смертельному исходу.

С 2023 года в России действует программа расширенного неонатального скрининга. Тесты показывают вероятность возникновения 36 заболеваний. В скрининг включили наследственные болезни обмена веществ, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечную атрофию (СМА).

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Владимир Путин Семья Дети орфанные заболевания
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