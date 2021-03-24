«ВымпелКом» решил проверить интерес к «пробиву» данных абонентов

Компания зарегистрировала сайт, на котором можно проверить надежность абонента, например находится ли он в розыске. В «ВымпелКоме» заявили, что это тестовая площадка и ее будут использовать для борьбы с мошенничеством

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в феврале зарегистрировало домен check-fast.ru, следует из данных СПАРК. На указанном сайте предлагается проверить информацию об абонентах по номеру телефона. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Как следует из информации на портале, в его базе данных содержится более 150 млн номеров, по которым можно проверить абонента. Сайт предоставляет информацию о владельце номера: в частности, это риск мошенничества, «уровень благонадежности», регион проживания, ссылки на соцсети, наличие судимости и открытых исполнительных производств, нахождение в розыске и задолженность по кредитам.

Отчет о проверке можно получить после того, как абонент согласится поделиться своими данными, говорится на сайте. Стоимость обработки одного номера — 99 руб., десяти — 479 руб. Кроме того, предлагается приобрести услугу на месяц без ограничений за 699 руб., для этого на портале нужно зарегистрироваться — указать имя, телефон и электронную почту.

При попытке проверить один номер, для чего регистрация не требуется, на сайте появляется сообщение: «Извините, произошла ошибка». Портал также предлагает оставить свои контакты для обратной связи.

В «ВымпелКоме» «Коммерсанту» заявили, что это тестовая площадка, на которой анализируется «спрос на подобные продукты»: «Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной».