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«ВымпелКом» решил проверить интерес к «пробиву» данных абонентов

Компания зарегистрировала сайт, на котором можно проверить надежность абонента, например находится ли он в розыске. В «ВымпелКоме» заявили, что это тестовая площадка и ее будут использовать для борьбы с мошенничеством
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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в феврале зарегистрировало домен check-fast.ru, следует из данных СПАРК. На указанном сайте предлагается проверить информацию об абонентах по номеру телефона. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Как следует из информации на портале, в его базе данных содержится более 150 млн номеров, по которым можно проверить абонента. Сайт предоставляет информацию о владельце номера: в частности, это риск мошенничества, «уровень благонадежности», регион проживания, ссылки на соцсети, наличие судимости и открытых исполнительных производств, нахождение в розыске и задолженность по кредитам.

Отчет о проверке можно получить после того, как абонент согласится поделиться своими данными, говорится на сайте. Стоимость обработки одного номера — 99 руб., десяти — 479 руб. Кроме того, предлагается приобрести услугу на месяц без ограничений за 699 руб., для этого на портале нужно зарегистрироваться — указать имя, телефон и электронную почту.

При попытке проверить один номер, для чего регистрация не требуется, на сайте появляется сообщение: «Извините, произошла ошибка». Портал также предлагает оставить свои контакты для обратной связи.

В «ВымпелКоме» «Коммерсанту» заявили, что это тестовая площадка, на которой анализируется «спрос на подобные продукты»: «Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной».

Полученную информацию оператор планирует использовать для программы противодействия мошенничеству. Компания заверила, что на портале не собираются данные.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Зампред комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев заявил газете, что страница фактически не предоставляет услуг «пробива» абонентов, а под видом оформления оплаты собирает данные потенциальных клиентов, так что это действительно похоже на оценку потенциального спроса на подобные сервисы. По словам юриста, даже если площадка функционирует в тестовом режиме, она нарушает закон, поскольку вводит пользователей в заблуждение относительно целей сбора данных: речь идет не об оплате услуг, а о получении информации. Савельев считает, что это «мало отличается от такой практики выуживания персональных данных, как фишинг».

В Tele2 и «МегаФоне» заявили газете, что у них нет сервисов проверки лиц по номеру телефона. По словам собеседника издания в одном из операторов, у крупных компаний подобные программы работают «на принципиально ином уровне» — через big data, искусственный интеллект и специализированные ИT-решения.

В начале февраля эксперты сообщили, что в Telegram появился бот, который за плату способен подменять номера исходящих вызовов и изменять голос. Это может вызвать рост числа телефонных мошенничеств, предупредили они. В марте Роскомнадзор потребовал от мессенджера заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные.

Автор
Наталия Анисимова
«ВымпелКом» номер телефона абонент телефонное мошенничество
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