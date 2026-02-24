Автор «Черного лебедя» указал срок появления рисков у инвесторов из-за ИИ

Автор книги «Черный лебедь: под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб, предсказавший кризис 2008 года, предупредил инвесторов о потенциальном банкротстве в секторе программного обеспечения из-за искусственного интеллекта. Его слова приводит Bloomberg.

По мнению Талеба, рынки недооценивают структурные риски, одновременно переоценивая устойчивость современных лидеров в области ИИ.

«Кто-то заработает много денег на искусственном интеллекте», — сказал экономист в интервью. Однако, отметил он, нет гарантии, что это будут именно те компании, которые сегодня составляют основу рынка ИИ.

Автор книги «Черный лебедь» не исключает банкротства в некоторых сегментах программного обеспечения на фоне технологической нестабильности, жесткой конкуренции и геополитической обстановки. С одной стороны, инвесторы опасаются, что быстро развивающиеся инструменты ИИ подорвут позиции компаний-разработчиков ПО, с другой — технологические гиганты, стремящиеся разработать инфраструктуру искусственного интеллекта, начали опасную гонку заимствований, которые могут не окупиться в течение многих лет.

Как пояснил Талеб, поскольку значительная часть роста фондового рынка за последние пару лет была обусловлена узкой группой акций, связанных с ИИ, более широкие индексы остаются уязвимыми в случае смены лидерства.

«Хвостовой риск в различных секторах экономики структурно недооценен», — отметил он. «Риск заключается не в незначительной коррекции, а в значительном падении», — добавил экономист. «Всегда нужно хеджирование (защита финансовых вложений инвестора за счет снижения рисков через сделки, которые покроют убытки от основной инвестиции. — РБК)», — убежден Талеб. «Такие падения трудно предсказать», добавил он.

Хотя Талеб позитивно оценивает потенциал технологий, таких как искусственный интеллект, он скептически настроен по поводу ажиотажа вокруг них в настоящем. Автор книги «Черный лебедь» еще в конце 2024 года выражал сомнение, что эти компании сохранят свои позиции в долгосрочной перспективе, и проводил параллели с «пузырем доткомов» конца 1990-х — начала 2000-х годов.

Материал дополняется