0

В ИМЭМО оценили, снизит ли искусственный интеллект роль человека

ИМЭМО: развитие ИИ не приведет к снижению роли человека
Распространение ИИ не повлияет негативно на роль человека, считают в ИМЭМО РАН. Там пояснили, что вектор развития искусственного интеллекта и его базовые данные формируются людьми
Фото: DC Studio / Shutterstock
Фото: DC Studio / Shutterstock

Развитие искусственного интеллекта не приведет к снижению роли человека, поскольку все базовые данные для его обучения формируются людьми, заявила руководитель группы проблем информационной безопасности Институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

По ее словам, искусственный интеллект всегда опирается на то, что изначально заложено человеком.

«В любой сфере все базовые данные, массивы информации, логические цепочки и программы обучения пишут и закладывают именно люди», — отметила Ромашкина (цитата по «РИА Новости»).

Она добавила, что в условиях развития новых технологий значение человека не сокращается, а напротив, усиливается. Эксперт также указала на возможный рост расслоения общества по интеллектуальным способностям. При этом она отметила, что такое расслоение в той или иной мере существовало на протяжении всей истории человечества.

Ранее в феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что искусственный интеллект вызывает у общества настороженность так же, как в XVIII веке вызывали опасения первые ткацкие станки в Англии. По его словам, людям свойственно бояться чего-то нового. До этого он говорил, что не стоит оценивать ИИ исключительно в негативном или позитивном ключе.

Искусственный интеллект станет ключевым фактором развития мира, однако передавать ему полномочия управления пока нельзя, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Российский бизнес рассказал, приходится ли увольнять людей ради ИИ
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно прошлогоднему опросу Русской школы управления, 73% руководителей считают, что ИИ заменит человека в рутинных задачах. Речь в первую очередь идет о рутинных, повторяющихся задачах, которые можно автоматизировать, например об обработке данных, документообороте, технической поддержке. 53% верят, что благодаря ИИ появятся новые профессии. При этом 47% настроены скептически и не уверены, что это компенсирует возможные потери рабочих мест.

В российских компаниях не происходит резких увольнений сотрудников ради внедрения ИИ, заявляла в эфире Радио РБК руководитель рекрутингового агентства NEWHR и исследований IT-рынка Кира Кузьменко. «Единственные кейсы, где произошла полная замена не просто части функционала, а именно прям людей, это все сферы, связанные с технической поддержкой», — пояснила она.

Теги
Валерия Доброва
искусственный интеллект эксперты технологии
