Эксклюзив

Московский аукционный дом проведет торги искусством на 1 млрд руб.

Исаак&nbsp;Левитан&nbsp;&laquo;Восход луны. Деревня&raquo; 1989 год
Исаак Левитан «Восход луны. Деревня» 1989 год (Фото: Московский Аукционный Дом)

Московский аукционный дом представит на весенних торгах пейзажи Исаака Левитана и Ивана Айвазовского, а также портрет Ильи Репина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе площадки. Общий провенанс (то есть ожидаемая стоимость лотов) всех экспонатов оценивается в 1 млрд руб. Сами торги состоятся 1 марта.

Топ-лотом, как отмечают в пресс-службе Московского аукционного дома, станет пейзаж кисти Исаака Левитана «Восход луны. Деревня» 1989 года. Он оценен экспертами в 50 млн руб. Прежде картина принадлежала известному советскому ученому-изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу. В прошлом веке полотно дважды было представлено публике на выставках в Третьяковской галерее и один раз — в Русском музее. Подлинность и происхождение картины подтверждает автограф художника и сохранившиеся на планке подрамника выставочные номера Третьяковской галереи.

Гоночный болид Шумахера выставят на аукционе более чем за €5,5 млн
Спорт
Ferrari F310 B

Еще одним заметным лотом собрания предстоящего аукциона в Московском аукционном доме называют пейзаж «Лунная ночь в Крыму» Ивана Айвазовского, написанный в 1861 году. Эстимейт этого полотна с автографом автора составил 60 млн руб.

Иван Айвазовский &laquo;Лунная ночь в Крыму&raquo;, 1861 год
Иван Айвазовский «Лунная ночь в Крыму», 1861 год
(Фото: Московский Аукционный Дом)

Более двух десятков лотов на весеннем аукционе представлены портретами, отмечают в пресс-службе аукционного дома. Главным из них станет «Нарцисс» Ильи Репина, датируемый 1917 годом. В образе Нарцисса художник изобразил своего внучатого племянника Алексея. Картина была приобретена из личной коллекции художника в 1920 году юристом и меценатом Василием Леви, затем была передана в дар галерее Stiftelsen Jämtlands läns Konstförening в Швейцарии. Резервная цена произведения — то есть конфиденциальная минимальная сумма, установленная продавцом, ниже которой лот не будет продан, — достигает 45 млн руб.

Картины Рериха снова потребовали вернуть государству
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Среди других заметных лотов в потретном жанре в Московском аукционном доме называют полотно Валентина Серова «За шитьем» (эстимейт составляет 50 млн руб.), «Женский портрет» Кузьмы Петрова-Водкина и другие. В категории бюджетных лотов весенних торгов будут представлены советский «Ежик в тумане» Юрия Норштейна с эстимейтом 100 тыс. руб., а также работы Эрнста Неизвестного (2,5 млн руб.) и Оскара Рабина (3 млн руб.).

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
аукционы Иван Айвазовский живопись торги
