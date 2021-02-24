Telegram разрешил создавать «безлимитные» группы с голосовым общением

Telegram разрешил создавать группы трансляций с неограниченным числом участников. Писать сообщения в них смогут только администраторы, а сами пользователи будут общаться в групповом голосовом чате

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Участвовать в групповых чатах Telegram теперь сможет неограниченное число пользователей, общаться друг с другом они смогут в групповом голосовом чате, сообщается в блоге Telegram.

До этого в групповых чатах могли участвовать до 200 тыс. пользователей. Теперь при приближении к этой отметке группу можно преобразовать в группу трансляций — с неограниченным числом участников. Писать сообщения в таких группах разрешено только администраторам, а участники смогут общаться в групповом голосовом чате.

«Группы для трансляций подходят крупным сообществам, в которых администраторы публикуют новости, комментарии или инсайды для остальных участников», — отметили в Telegram.

Кроме того, в месенджере появился ряд других обновлений. Теперь функция автоматического удаления сообщений доступна в любых чатах, появилась возможность отправлять временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также устанавливать на экраны телефона виджеты для быстрого доступа к чатам.