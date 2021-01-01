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Технологии и медиа ,  
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Telegram запустил голосовые чаты

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

В новом обновлении Telegram представлена функция, которая позволит пользователям параллельно с текстовыми сообщениями общаться в общем голосовом чате. Об этом сообщается на сайте компании.

«В отличие от обычных звонков участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт для них всегда. Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров», — объяснили в компании.

Члены группы сразу видят, кто из пользователей общается в голосовом чате. При этом, подключившись к чату, пользователи смогут продолжать пользоваться Telegram в обычном режиме. «Кнопки для управления микрофоном останутся под рукой на случай», — отметили в компании.

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Фото:Александр Земляниченко / AP

В Instagram есть функция видеочатов, она запущена в 2018 году. Во время общения участники могут продолжать просматривать ленту и отвечать на текстовые сообщения, поскольку экран разговора можно сдвинуть в угол. Однако там видеочат открыт только тогда, когда созваниваются двое или более участников группы.

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