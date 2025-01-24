Организаторы аукционов предупредили об «истощении» арт-рынка в России

Российские аукционные дома и платформы сообщили о рекордных продажах искусства и антиквариата по итогам 2024 года. Но расширение аудитории и изоляция от международного рынка уже сейчас ведут к «истощению» количества лотов

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Российскому рынку искусства в 2025 году грозит «истощение» на фоне санкций и изоляции от международных коллекционеров. Такой прогноз в разговоре с РБК высказал глава международной и крупнейшей в России площадки онлайн-торгов искусством Bidspirit Александр Киселевский.

Большинство значимых произведений живописи и декоративно-прикладного искусства исторически входят в состав российского музейного фонда, объясняет Киселевский. На аукционы же наиболее ценные экспонаты, по его словам, обычно попадали из-за границы. Но сегодня эти каналы перекрыты. «Какие-то крупные вещи остаются в частных коллекциях или в семейных собраниях и после смерти коллекционеров попадут на рынок, — утверждает глава Bidspirit. — Но уже сейчас многие арт-дилеры жалуются на истощение рынка, будь то нумизматика, антикварная книга или филателия (коллекционирование почтовых марок и других знаков почтовой оплаты. — РБК)».

О том, что спрос на коллекционные предметы уже сейчас сильно опережает предложение, РБК рассказал и глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. Он соглашается с тем, что в связи с логистическими проблемами количество привозимых из-за рубежа предметов искусства и антиквариата тоже упало в разы. А появившееся в последнее время множество аукционных домов сильно размывает и «без того скудный рынок».

Сколько заработали аукционы в 2024 году

Прошедший год стал для российского рынка искусства и антиквариата рекордным, утверждают опрошенные РБК организаторы торгов. По оценке Киселевского, можно говорить о максимальном обороте минимум с 2012 года. Так, на российском портале Bidspirit было проведено 1711 аукционов, а их объем в деньгах вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Самым большим за все время работы был оборот 2024 года и у «Литфонда», подтверждает Бурмистров. В прошлом году аукционный дом провел 136 торгов, его оборот год к году вырос более чем на 25%. Управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова и вовсе утверждает, что объемы аукционных торгов возросли более чем в 1,5 раза. Еще до конца года оборот холдинга (объединяет ряд аукционных домов, включая Московский, Петербургский и Аукционный дом клуба коллекционеров графики) впервые превысил 1 млрд руб.

Объем торгов на запущенной в 2023 году платформе «АртСреда» вырос вдвое, констатирует управляющий партнер компании Александр Паничев. В 2024-м на ней прошли 184 аукциона против 94 в 2023 году. Покупателям было предложено 5,4 тыс. лотов по сравнению с 3,1 тыс. годом ранее. Число зарегистрированных пользователей, по словам Паничева, также удвоилось: сейчас на платформе регулярно участвуют в онлайн-аукционах и покупают предметы в онлайн-галереях более 3 тыс. человек.

Чем интересуются участники аукционов

Самой востребованной и результативной категорией аукционов 2024 года, по данным Bidspirit, стала нумизматика, рассказал Киселевский. Средний результат продаж нумизматических аукционов на платформе составил 7 млн руб. за аукцион, максимальный — 120 млн руб. В среднем на Bidspirit проходит 25–30 нумизматических аукционов в месяц.

В прошлом году «Литфонд» выставил на торги 30 тыс. лотов, что на 10% больше, чем в позапрошлом. Из них около 60% заняли книги, автографы, фотографии, плакаты, географические карты. Еще 30% пришлось на живопись, графику и предметы декоративно-прикладного искусства. Из оставшихся 10% большая доля приходится на фалеристику (ордена и медали).

«Чрезвычайно востребованными» в 2024-м были предметы высокого ценового сегмента, отличающиеся уникальностью качеств и ярко выраженным музейным уровнем, рассуждает Бурмистров. Также организаторы аукционов зафиксировали значительное увеличение числа коллекционеров. «Только у нас база участников торгов выросла на 35% год к году», — утверждает Бурмистров.

Наибольшим спросом, по результатам торгов на «АртСреде», в прошлом году пользовалась живопись известных русских и советских художников, утверждает в свою очередь Паничев. Существенный рост продаж картин отмечается и у художников русского зарубежья. Стабильно высок спрос на недорогие работы современных российских мастеров в разных техниках, констатирует Паничев.

Что происходит с ценами

Цены на предметы искусства в 2024 году выросли, утверждает Паничев из «АртСреды». Это связано с рядом факторов. Во-первых, доступных для покупки работ известных художников сейчас немного. Во-вторых, расценки на мировом рынке искусства традиционно привязаны к доллару и даже сейчас эта привязка остается. Соответственно, любое повышение курса вызывает пропорциональный рост цен на российском арт-рынке.

Но стоимость, по данным «Литфонда», растет не у всех категорий. Например, наблюдается тенденция к падению цен на предметы искусства и коллекционирования в среднем ценовом сегменте, от 20 тыс. до 100 тыс. руб. Цены же на редкие лоты, по словам Бурмистрова, действительно растут.

На рынке искусства ценообразование нестабильно, настаивает Русакова из Московского аукционного дома. По ее словам, цены на «имена первого ряда» ощутимо не меняются в масштабе последних нескольких лет и незначительно варьируются в зависимости от провенанса и художественного значения самой вещи. Хотя «уходы» знаковых работ Олега Целкова, Дмитрия Плавинского и Эрнста Неизвестного превышают ожидания, признает она.

Как изменилась аудитория аукционов

По-прежнему лидерство по доле покупателей сохраняют мужчины старше 40 лет, отмечает Киселевский. «Разумеется, каждый аукцион пополняется и более молодыми участниками, но статистика говорит о том, что молодежь не интересуется антиквариатом», — рассуждает он. Самый востребованный сегмент коллекционирования среди молодежи — нумизматика, говорит Киселевский. Кроме того, молодые люди до 30 лет также активно покупают современное искусство, причем зачастую абсолютно неизвестные имена. «А популярным выбором у женской половины аудитории выступает фотография», — добавляет собеседник РБК.

О появлении среди участников торгов множества молодых начинающих коллекционеров говорит и Русакова. «Очень активный интерес к самому процессу аукциона даже среди людей, далеких от коллекционирования, — объясняет она. — Очные торги собирают широкую публику не только профессионалов, но и просто любопытствующих. Для кого-то это интересное светское мероприятие, но многие не могут устоять перед азартом аукциона и включаются в игру».