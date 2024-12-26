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Владелец картины фламандского художника добился в суде ее возврата

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российский суд вернул картину XVI века «Мастерская» художника Херри мет де Блеса ее владельцу после снятия с торгов на аукционе Sotheby's, сообщает «РИА Новости».

В 2020 году собственник заключил соглашение с фирмой Alexis Ashot Ltd, агент которой должен был продать ее за определенную стоимость, а в случае отсутствия достойных предложений до 21 октября 2021 года включительно — вернуть ее владельцу.

В 2021 году аукционный дом Sotheby's предложил «приемлемые условия» для продажи, картину выставили на торги. Однако ее быстро с них сняли. По информации представителя фирмы Alexis Ashot Ltd, в Sotheby's обратились граждане Швейцарии, которые заявили о краже полотна и уголовном деле. Аукционный дом оставил картину у себя на хранение.

Собственник подал в Хамовнический суд Москвы требование обязать агента вернуть картину. Агент направил встречный иск, в котором просил снять с него обязательство о возврате, поскольку он не может получить полотно от Sotheby's.

Суд посчитал доводы агента неубедительными, так как достоверных доказательств о наличии уголовного дела он не представил, пишет агентство. Кроме того, историю картины неоднократно проверяли ранее — в Интерполе в момент приобретения в 2010 году, в Реестре пропавших картин (Art Lost Register) при заключении договора с аукционным домом Christie's в 2012 году и в службе столичной полиции Лондона Скотланд-Ярда в 2017 и 2018 годах. Никто прав на картину не предъявлял, отмечает агентство.

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Картина Клода Моне&nbsp;&laquo;Берег моря&raquo;

Суд занял сторону истца. Решение обжаловали в апелляции, но Мосгорсуд жалобу отклонил и признал решение законным.

Херри мет де Блес — фламандский художник, живший в XVI веке. Его настоящее имя до конца неизвестно, мет де Блес — прозвище, дословно оно переводится «с белым пятном».

В октябре в США ФБР вернуло потомкам владельцев картину «Берег моря» французского живописца Клода Моне, изъятую нацистами во время Второй мировой войны. Семья безуспешно искала полотно вплоть до 2012 года. ФБР вмешалось уже в 2021 году, после того как комиссия по украденному искусству обнаружила, что арт-дилер из Нового Орлеана продал картину частным коллекционерам.

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картина суд аукционы произведения искусства Хамовнический суд Москвы Мосгорсуд
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