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Производитель «Смешариков» запустит свою линейку одежды

Производитель «Смешариков» выпустит линейку одежды и обуви для детей и взрослых
В 2023 году создатель мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики» — группа компаний «Рики» — займется выпуском собственной линии одежды и обуви. Проект будет реализован в коллаборации с российскими дизайнерами
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Группа компаний «Рики», известная по анимационным франшизам «Смешарики» и «Фиксики», в 2023 году запустит собственную линейку одежды и обуви в партнерстве с несколькими российскими производителями. Об этом РБК рассказала гендиректор группы компаний Юлия Немчина.

Собственная линейка будет ориентирована как на детей, так и на взрослых, отмечает глава ГК «Рики». Среди обсуждаемых вариантов — использование в дизайне одежды и обуви образов персонажей флагманских проектов компании. Конкретные бренды Немчина не назвала, сославшись на стадию переговоров.

Помимо fashion-направления производитель «Смешариков» также усилит музыкальный сегмент бизнеса, отметила Немчина. «Мы видим перспективу в расширении этого профиля, цифровой дистрибуции песен из наших сериалов, в том числе «Фиксиков» и «Малышариков», на стриминговые платформы, — объяснила глава ГК «Рики». — Мы также планируем выпуск полноценного музыкального альбома. Развивать это направление мы хотим собственными силами, работая с разными дистрибьюторами».

Раньше развитием музыкального сегмента бизнеса ГК «Рики» занималась в партнерстве с российским подразделением компании Warner Music Group, которая наряду с Sony Music и Universal Music Group входит в международную так называемую большую тройку компаний звукозаписи. По условиям сделки в 2021 году Warner Music Russia получила исключительную лицензию на цифровую дистрибуцию и продвижение музыки из анимационных сериалов «Смешарики» и «Малышарики» по всему миру. Тогда сообщалось, что стороны рассматривают расширение контрактов и на другие проекты группы компаний. Однако в начале марта 2022 года на фоне спецоперации России на Украине Warner Music, как и другие международные музыкальные компании, объявила о приостановке деятельности в России.

В ГК «Рики» не уточнили, остается ли актуальным контракт с Warner Music. РБК направил запрос в Warner Music.

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Что касается планов по производству мультфильмов в 2023 году, то в работе у студии уже находятся десять проектов, в том числе продолжения «Смешариков», «Фиксиков», «Малышариков», «ДиноСити» и «Финника», а также несколько новых запусков, рассказала Немчина. В производстве группы компаний имеются и три полнометражных проекта. «С точки зрения бюджета мы для себя поставили планку прироста в 20% по отношению к 2022 году», — добавила Немчина.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
«Смешарики» Фиксики детская одежда мультфильмы
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