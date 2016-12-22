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Apple рассказала о новой версии iOS с отключением «замедления» iPhone
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Apple рассказала о новой версии iOS с отключением «замедления» iPhone
Технологии и медиа, 24 янв, 17:52
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Apple рассказала о новой версии iOS с отключением «замедления» iPhone
Apple анонсировала новую версию iOS, в которой пользователи смогут отключать функцию «замедления» iPhone. Эта функция ранее вызвала целую волну недовольства у владельцев старых смартфонов и стала предметом судебных разбирательств
Фото: Ryan Emberley / Invision for Apple / AP

Компания Apple объявила, что в новой версии iOS появится функция, которая позволит пользователям iPhone отключать замедление работы смартфона. Версия iOS 11.3 выйдет весной 2018 года, точную дату выхода компания не называет.

В частности, Apple уверяет, что в iOS 11.3 появятся новые функции, которые позволят владельцам смартфонов следить за состоянием аккумулятора и будут выдавать рекомендации по их обслуживанию. Данная функция будет доступна в разделе «Настройки», «Аккумулятор» на смартфонах iPhone 6 и более поздних моделях.

Кроме того, теперь пользователи могут видеть включена ли функция «замедления» iPhone, впервые введенная в iOS 10.2.1, и смогут отключать ее. Именно функция замедления работы аккумулятора в старых версиях iPhone, которая была введена, как уверяет Apple, для того, чтобы батареи не перегружались и внезапно не отключались, вызвала недовольство пользователей. Функция будет доступна в разделе «Настройки» — «Аккумулятор» на моделях смартфонов iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

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Ранее о том, что Apple внесет изменения в новую версию iOS после целой волны жалоб от пользователей на замедление работы iPhone объявил глава компании Тим Кук. «Мы предупредим, что немного замедляем работу устройств, чтобы избежать их неожиданной перезагрузки. Если вы не хотите этого, вы сможете отключить эту функцию», — объяснял Кук.

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Скандал вокруг аккумуляторов Apple начался в конце 2017 года. Пользователи более старых моделей iPhone, таких как iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, пожаловались на то, что их смартфоны начали медленнее работать после выхода нового iPhone X. Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей из-за установленных в них литий-ионных батарей, которые со временем теряют мощность, что может вызывать перезагрузку смартфона или внезапное отключение.

Против Apple в итоге  были поданы иски. В них, в частности, говорилось, что «Apple вынуждает пользователей покупать новые дорогие устройства, в то время как продлить службу смартфона может простой сменный аккумулятор».
 
Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Apple , iPhone , iOS
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