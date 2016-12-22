Apple рассказала о новой версии iOS с отключением «замедления» iPhone

Apple анонсировала новую версию iOS, в которой пользователи смогут отключать функцию «замедления» iPhone. Эта функция ранее вызвала целую волну недовольства у владельцев старых смартфонов и стала предметом судебных разбирательств

Фото: Ryan Emberley / Invision for Apple / AP

Компания Apple объявила, что в новой версии iOS появится функция, которая позволит пользователям iPhone отключать замедление работы смартфона. Версия iOS 11.3 выйдет весной 2018 года, точную дату выхода компания не называет.

В частности, Apple уверяет, что в iOS 11.3 появятся новые функции, которые позволят владельцам смартфонов следить за состоянием аккумулятора и будут выдавать рекомендации по их обслуживанию. Данная функция будет доступна в разделе «Настройки», «Аккумулятор» на смартфонах iPhone 6 и более поздних моделях.

Кроме того, теперь пользователи могут видеть включена ли функция «замедления» iPhone, впервые введенная в iOS 10.2.1, и смогут отключать ее. Именно функция замедления работы аккумулятора в старых версиях iPhone, которая была введена, как уверяет Apple, для того, чтобы батареи не перегружались и внезапно не отключались, вызвала недовольство пользователей. Функция будет доступна в разделе «Настройки» — «Аккумулятор» на моделях смартфонов iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Ранее о том, что Apple внесет изменения в новую версию iOS после целой волны жалоб от пользователей на замедление работы iPhone объявил глава компании Тим Кук. «Мы предупредим, что немного замедляем работу устройств, чтобы избежать их неожиданной перезагрузки. Если вы не хотите этого, вы сможете отключить эту функцию», — объяснял Кук.