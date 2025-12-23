 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

К РКН подали иск из-за ограничений звонков в мессенджерах

Пользователи WhatsApp и Telegram подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры. По их мнению, ведомства нарушают их конституционные права, ограничивая звонки в мессенджерах
Фото: Dado Ruvic / Reuters
В Таганский районный суд Москвы 23 декабря подан административный иск от группы россиян — пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) к Роскомнадзору и Минцифры, рассказали РБК представители истцов.

В иске, с которым ознакомился РБК, 42 истца просят признать незаконными и необоснованными действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в WhatsApp и Telegram. Истцы утверждают, что ограничения нарушают права и интересы граждан.

Истцы обращают внимание на то, что основными каналами, через которые совершаются мошенничества, по данным Центрального банка России, являются не мессенджеры, а звонки по мобильной связи и СМС. Они утверждают, что существуют альтернативные способы защиты, не требующие ограничения прав граждан. Также они указывают на возможную опциональную блокировку интернет-трафика мессенджера для тех пользователей, кто хочет ее включить.

РБК направил запрос в Роскомнадзор и Минцифры.

WhatsApp заявил о готовности бороться за пользователей из России
Политика
Фото:Algi Febri Sugita / Keystone Press Agency / Global Look Press

Помимо прочего, истцы считают, что, блокируя мессенджеры, Роскомнадзор нарушает конституционные права граждан, а именно свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, принцип прямого действия прав человека, недопустимость произвольных ограничений прав и приоритет прав человека.

В августе 2025 года Роскомнадзор заявил о принятии мер для ограничения голосовых звонков в иностранных мессенджерах, объяснив ограничения методом борьбы с мошенниками и невыполнением WhatsApp требований российского законодательства. По информации ведомства, эти платформы стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Частичное ограничение звонков в иностранных мессенджерах помогло снизить число случаев кибермошенничества в России, сообщил 23 декабря начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта. «<...> благодаря тому, что блокируются с августа голосовые звонки иностранных мессенджеров, статистика этих преступлений кибермошенничества, — она снижается», — сказал Новиков.

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Роскомнадзор иски суд мессенджеры блокировка Telegram Whatsapp
