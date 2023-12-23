OpenAI решила достичь стоимости $100 млрд за счет финансирования

Компания планирует привлечь финансирование, чтобы достичь стоимости $100 млрд; в начале года OpenAI оценивалась приблизительно в $30 млрд

OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, ведет переговоры о новом раунде финансирования, в результате стоимость компании может составить не менее $100 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Если раунд состоится, OpenAI станет вторым (после SpaceX Илона Маска) в списке самых дорогих американских стартапов, отмечает агентство.

Переговоры с потенциальными инвесторами находятся на ранней стадии. По словам собеседников, условия и сроки окончательно не утверждены и могут измениться.

OpenAI отказалась от комментариев.

В октябре агентство писало, что OpenAI ведет переговоры о продаже части акций своих сотрудников с оценкой стоимости компании в $86 млрд. В январе она оценивалась приблизительно в $30 млрд.

Как пишет Bloomberg, Microsoft, вложила в OpenAI около $13 млрд. По словам источников, разработчик ChatGPT обсудил с технологическим холдингом G42 из ОАЭ привлечение средств в размере от $8 до $10 млрд. В начале ноября гендиректор компании Сэм Альтман отправился на Ближний Восток для сбора средств для проекта под кодовым названием «Тигрис».

Переговоры прошли незадолго до увольнения Альтмана 17 ноября. Парвление обвинила его в том, что он «не был откровенен» в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять свои обязанности. С увольнением Альтмана не согласилось большинство сотрудников. Они призвали совет директоров подать в отставку и пригрозили уйти в Microsoft. В итоге через несколько дней Альтман вернулся в компанию в качестве гендиректора.