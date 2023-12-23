 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

OpenAI решила достичь стоимости $100 млрд за счет финансирования

Bloomberg: OpenAI привлечет финансирования, чтобы достичь стоимости $100 млрд
Компания планирует привлечь финансирование, чтобы достичь стоимости $100 млрд; в начале года OpenAI оценивалась приблизительно в $30 млрд

OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, ведет переговоры о новом раунде финансирования, в результате стоимость компании может составить не менее $100 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Если раунд состоится, OpenAI станет вторым (после SpaceX Илона Маска) в списке самых дорогих американских стартапов, отмечает агентство.

Переговоры с потенциальными инвесторами находятся на ранней стадии. По словам собеседников, условия и сроки окончательно не утверждены и могут измениться.

OpenAI отказалась от комментариев.

В октябре агентство писало, что OpenAI ведет переговоры о продаже части акций своих сотрудников с оценкой стоимости компании в $86 млрд.  В январе она оценивалась приблизительно в $30 млрд.

Глава OpenAI назвал данные о разработке сверхинтеллекта досадной утечкой
Технологии и медиа
Сэм Альтман

Как пишет Bloomberg, Microsoft, вложила в OpenAI около $13 млрд. По словам источников, разработчик ChatGPT обсудил с технологическим холдингом  G42 из ОАЭ привлечение средств в размере от $8 до $10 млрд. В начале ноября гендиректор компании Сэм Альтман отправился на Ближний Восток для сбора средств для проекта под кодовым названием «Тигрис».

Переговоры прошли незадолго до увольнения Альтмана 17 ноября. Парвление обвинила его в том, что он «не был откровенен» в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять свои обязанности. С увольнением Альтмана не согласилось большинство сотрудников. Они призвали совет директоров подать в отставку и пригрозили уйти в Microsoft. В итоге через несколько дней Альтман вернулся в компанию в качестве гендиректора.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
OpenAI ChatGPT финансирование Инвестиции
Материалы по теме
WP узнала о жалобах в OpenAI на психологическое насилие Альтмана
Технологии и медиа
Reuters узнал о прорыве в области ИИ в OpenAI перед увольнением Альтмана
Бизнес
OpenAI объявила о возвращении уволенного Альтмана на пост гендиректора
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:04
Что будет с вкладами в 2024-м: прогноз по ставкам Инвестиции, 09:00
Черноморский флот провел учения по отражению атаки дронов на Севастополь Политика, 08:56
OpenAI решила достичь стоимости $100 млрд за счет финансирования Технологии и медиа, 08:51
Кадыров сообщил о вылете новой группы добровольцев в зону боевых действий Политика, 08:27
США заявили о причастности Ирана к атакам хуситов на суда в Красном море Политика, 07:56
В крымском парламенте заявили о нарушении закона при передаче Крыма УССР Политика, 07:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Украинский журналист решил не возвращаться в страну после саммита ЕС Политика, 07:27
Bloomberg узнал о способности Бернса действовать тихо на Ближнем Востоке Политика, 07:11
Антонов заявил, что санкции США перечеркивают возможность диалога Политика, 06:35
Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков Leopard 2 Политика, 06:06
Глава МВД опроверг сообщения о предупреждениях пражского стрелка Общество, 06:00
На американского актера Чарли Шина напала соседка Общество, 05:41
Трамп ответил на обвинения в расизме и сравнения с Гитлером Политика, 05:09