Burda потерял право издавать в России журналы Verena и «Сабрина»

ИД Burda больше не будет выпускать журналы для вязания «Сабрина», Verena и Anna. Но издания не уйдут с российского рынка — их будет издавать бывший партнер Bauer Media

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Издательский дом Burda в декабре 2020 года в последний раз выпустит журналы о вязании «Сабрина», Verena и Аnnа, сообщила РБК гендиректор ИД Елена Шабурова. По ее словам, ИД решил сфокусироваться на работе над собственными журналами, такими как «Burda. Вязание» и «Вязание. Мое любимое хобби» по лицензии английского журнала The Knitter.

ИД Burda до 2016 года был подразделением немецкой Hubert Burda Media. Сейчас, чтобы соответствовать закону «О СМИ», АО «Издательский дом «Бурда», учредитель всех СМИ, оформлено на российских граждан, все сервисные компании по-прежнему принадлежат Hubert Burda Media. Журналы «Сабрина», Verena и Anna ИД выпускал с середины 1990-х по лицензии немецкой OZ Verlag, распространением брендов за рубежом занимается BPV Medien.

Этой осенью BPV Medien решила поменять партнера OZ Verlag в России и начала переговоры с российской «ИМ Медиа», сообщил РБК ее совладелец Алексей Иванов. По его словам, журналы «Сабрина», Verena и Аnnа с января 2021 года будет выпускать именно «ИМ Медиа». Эту информацию подтверждает и Шабурова. РБК направил запрос в BPV Medien.

Журнал «Сабрина» продолжит выходить ежемесячно, Verena и Anna — раз в квартал, тираж каждого журнала составляет около 40–50 тыс. экземпляров, уточнил Иванов. Исследовательская компания Mediascope аудиторию этих журналов не измеряет. По словам Иванова, основным источником дохода этих журналов были продажи в рознице, а не реклама.