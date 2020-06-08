Журналы «Тайны звезд» и «Зятек» остались без немецкого совладельца

Уход Bauer Media Group из России никак не скажется на выпуске журналов «Тайны звезд», «Зятек» и «Оракул», заявил выкупивший долю немцев Алексей Иванов

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Международный медиахолдинг Bauer Media Group (штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия) вышел из капитала в российском ООО «Бауэр Медиа Групп», выпускающем такие популярные журналы, как «Тайны звезд», «Тайны звезд. Ретро», «Звезды и советы» и т.д., сообщает «Коммерсантъ».

По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцем ООО «Баэур СНГ и компания», владеющего 20% «Бауэр Медиа Групп», германская Bauer Russland Beteiligungs GmbH перестала быть в начале июня. Теперь 99,99% в капитале «Баэур СНГ и компания» принадлежит компании «Эйм Медиа», которой напрямую принадлежит еще и доля в 79,9% «Бауэр Медиа Групп».

Совладельцами «Эйм Медиа» являются гендиректор Bauer Media Group в России Алексей Иванов (60%) и исполнительный директор компании Муза Монамс (40%). Последняя также напрямую владеет долей в 0,1% капитала «Бауэр Медиа Групп».

«Коммерсанту» Иванов сообщил, что после смены владельцев российский издательский дом будет переименован, однако сможет использовать имя Bauer Media Group до 2021 года. Сумму сделки он не раскрыл, сказав лишь, что для расчетов с Bauer Media Group были использованы «некредитные деньги».

«Конечно, все продолжит выходить, собственно говоря, я с партнером, с исполнительным директором Музой Монамс выкупил доли немецкие. Мы продолжим выпуск, не останавливаясь ни на номер», — заявил Иванов агентству «Прайм», уточнив, что это касается всех журналов.