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Технологии и медиа ,  
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Журналы «Тайны звезд» и «Зятек» остались без немецкого совладельца

Уход Bauer Media Group из России никак не скажется на выпуске журналов «Тайны звезд», «Зятек» и «Оракул», заявил выкупивший долю немцев Алексей Иванов
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Международный медиахолдинг Bauer Media Group (штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия) вышел из капитала в российском ООО «Бауэр Медиа Групп», выпускающем такие популярные журналы, как «Тайны звезд», «Тайны звезд. Ретро», «Звезды и советы» и т.д., сообщает «Коммерсантъ».

По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцем ООО «Баэур СНГ и компания», владеющего 20% «Бауэр Медиа Групп», германская Bauer Russland Beteiligungs GmbH перестала быть в начале июня. Теперь 99,99% в капитале «Баэур СНГ и компания» принадлежит компании «Эйм Медиа», которой напрямую принадлежит еще и доля в 79,9% «Бауэр Медиа Групп».

Совладельцами «Эйм Медиа» являются гендиректор Bauer Media Group в России Алексей Иванов (60%) и исполнительный директор компании Муза Монамс (40%). Последняя также напрямую владеет долей в 0,1% капитала «Бауэр Медиа Групп».

«Коммерсанту» Иванов сообщил, что после смены владельцев российский издательский дом будет переименован, однако сможет использовать имя Bauer Media Group до 2021 года. Сумму сделки он не раскрыл, сказав лишь, что для расчетов с Bauer Media Group были использованы «некредитные деньги».

«Конечно, все продолжит выходить, собственно говоря, я с партнером, с исполнительным директором Музой Монамс выкупил доли немецкие. Мы продолжим выпуск, не останавливаясь ни на номер», — заявил Иванов агентству «Прайм», уточнив, что это касается всех журналов.

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По словам Иванова, по итогам года его компания рассчитывает выйти на прибыль, несмотря на проблемы, вызванные пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. «Тиражи в регионах у нас уже практически на докризисном уровне, думаю, к концу года продажи составят около 80 млн экземпляров. Значительной поддержкой стало включение СМИ в список пострадавших отраслей», — отметил он.

Bauer Media Group была основана в Германии в 1875 году и в последующие годы выросла в международный медиахолдинг с подразделениями в ряде европейских стран, США, Мексике, Австралии, Китае и т.д. В начале 2020 года компания объявила о прекращении работы на рынке Новой Зеландии, выпуск журналов здесь прекратился в апреле. В России Bauer Media Group выпускал кроме журналов о звездах также журналы о здоровье («Ваш семейный доктор», «Народные рецепты»), развлекательные издания («Тещин язык», «Зятек» и др.), научно-популярные, эзотерические журналы («Оракул», «Архивы ХХ века» и др.) и т.д.

Автор: Евгений Калюков
Теги: СМИ
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