В Rambler обсудили запуск портала с контентом Lenta.Ru и Gazeta.Ru

В Rambler Group обсуждают новую стратегию своих СМИ. Сотрудникам холдинга предложили выбрать название для общей платформы и бонусной программы, среди предложенных вариантов — «Луч», «Пряник» и «Ракета»

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Rambler Group в рамках новой стратегии обсуждает возможность объединения своих медийных активов на одной платформе, рассказал РБК источник, близкий к холдингу. По его словам, контент всех СМИ, входящих в Rambler Group, среди которых издания Lenta.Ru, Gazeta.Ru, «Афиша», «Чемпионат» и RNS, будут представлены на одном интернет-сайте, который на данный момент находится в разработке. При этом, каждое СМИ сохранит и свой персональный сайт.

Название для этой платформы выбирается путем голосования сотрудников Rambler Group, рассказал РБК другой источник, знакомый с планами холдинга. По его словам, на электронную почту работников компании пришло письмо в котором говорится, что медиа Rambler Group «давно готовы к изменениям, новому образу и визуальной концепции» и предлагается проголосовать для выбора «нового названия Rambler&Co» (РБК ознакомился с текстом письма). Среди предложенных названий — «Ракета», «Волна» и «Рамблер».

Переименовывать Rambler Group не планируется, уверяют в пресс-службе холдинга. Однако фокус-группы внутри холдинга действительно тестируют «разные гипотезы и названия», сообщил представитель Rambler Group. Для каких целей это делается он не уточнил.

Общую для всех СМИ платформу в холдинге делают в рамках создания программы лояльности, знает собеседник РБК. По его словам, руководство Rambler Group хочет объединить аудиторию своих медийных активов на одном сайте, чтобы пользователи переходили от контента одного издания к другому заинтересовавшему в рамках одного сервиса. В опросе холдинга был вопрос и про название программы лояльности, среди предложенных вариантов — «Пряник» и «Луч».

Также в опросе предлагалось выбрать название и для нового издания о финансах, бизнесе и будущем. Среди предложенных названий — «Секрет» и «Высота».