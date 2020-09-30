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В Rambler обсудили запуск портала с контентом Lenta.Ru и Gazeta.Ru

В Rambler Group обсуждают новую стратегию своих СМИ. Сотрудникам холдинга предложили выбрать название для общей платформы и бонусной программы, среди предложенных вариантов — «Луч», «Пряник» и «Ракета»
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Rambler Group в рамках новой стратегии обсуждает возможность объединения своих медийных активов на одной платформе, рассказал РБК источник, близкий к холдингу. По его словам, контент всех СМИ, входящих в Rambler Group, среди которых издания Lenta.Ru, Gazeta.Ru, «Афиша», «Чемпионат» и RNS, будут представлены на одном интернет-сайте, который на данный момент находится в разработке. При этом, каждое СМИ сохранит и свой персональный сайт.

Название для этой платформы выбирается путем голосования сотрудников Rambler Group, рассказал РБК другой источник, знакомый с планами холдинга. По его словам, на электронную почту работников компании пришло письмо в котором говорится, что медиа Rambler Group «давно готовы к изменениям, новому образу и визуальной концепции» и предлагается проголосовать для выбора «нового названия Rambler&Co» (РБК ознакомился с текстом письма). Среди предложенных названий — «Ракета», «Волна» и «Рамблер».

Переименовывать Rambler Group не планируется, уверяют в пресс-службе холдинга. Однако фокус-группы внутри холдинга действительно тестируют «разные гипотезы и названия», сообщил представитель Rambler Group. Для каких целей это делается он не уточнил.

Общую для всех СМИ платформу в холдинге делают в рамках создания программы лояльности, знает собеседник РБК. По его словам, руководство Rambler Group хочет объединить аудиторию своих медийных активов на одном сайте, чтобы пользователи переходили от контента одного издания к другому заинтересовавшему в рамках одного сервиса. В опросе холдинга был вопрос и про название программы лояльности, среди предложенных вариантов — «Пряник» и «Луч».

Также в опросе предлагалось выбрать название и для нового издания о финансах, бизнесе и будущем. Среди предложенных названий — «Секрет» и «Высота».

В июле 2020 года всероссийская ежедневная аудитория старше 12 лет только у Lenta.Ru на мобильных устройствах и десктопах была 1,9 млн человек, у Gazeta.Ru — 570,6 тыс. Суммарная ежедневная аудитория всех проектов Rambler Group в июле 2020-го составляла 6,6 млн человек, следует из данных Mediascope.

В июле 2020 года основным владельцем Rambler Group стал Сбербанк (с 24 сентября бренд банка официально называется «Сбер») — ему принадлежит 55% головной компании холдинга, оставшиеся 45% у бизнесмена Александра Мамута. Однако у СМИ, входящих в холдинг, другая форма собственности. Из-за того, что иностранцам запрещено напрямую или косвенно владеть более чем 20% российских СМИ, головной компании Rambler Group принадлежит только 20% в СМИ холдинга, 80% оформлены на ООО «Медианна», бенефициаром которой является Мамут.

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Автор
Елизавета Ефимович
Rambler Group Александр Мамут «Лента.ру» «Газета.Ru»
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