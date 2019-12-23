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Технологии и медиа ,  
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Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Эти сервисы регулярно отказываются удалять пиратский контент, в том числе нелегально размещенную литературу, что позволяет через суд добиться их вечной блокировки, заявил представитель 15 книжных издательств России
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Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве. Об этом «Ведомостям» заявил Максим Рябыко, гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы 15 издательств России, включая крупнейшего издателя художественной литературы «Эксмо».

Издание поясняет, что в начале декабря апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила требование «Эксмо» о принятии обеспечительных мер по книге «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня — ее нелегальные аудиоверсии были размещены на YouTube и «Яндекс.Видео». Теперь сервисы обязаны удалить нелегальные копии книги, однако, пишут «Ведомости», она по-прежнему доступна на этих ресурсах.

Правообладатели и интернет-компании продлят антипиратский меморандум
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При этом, напоминает газета, с 2015 года в России действует закон, согласно которому интернет-ресурс может быть заблокирован навсегда, если он дважды проиграл суд по жалобе правообладателя на наличие нелегального контента.

«Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — заявил Рябыко. Он добавил, что у YouTube существует механизм добровольного удаления ссылок на пиратский контент, который, впрочем, действует не всегда. «Яндекс» в случае жалоб издательств обычно называет себя агрегатором и предлагает судиться с самими пиратскими сайтами, рассказал представитель АЗАПИ.

Минкульт разработал предложения по антипиратскому закону
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В 2018 году, на фоне аналогичного конфликта «Гапром-медиа» и «Яндекс.Видео» из-за нелегального контента, правообладатели (Национальная медиа группа, «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал» и т.д.) и интернет-компании (Mail.Ru Group, «Яндекс» и Rambler Group) подписали антипиратский меморандум об удалении нелегального контента и ссылок на него. АЗАПИ просила «Яндекс» и Роскомнадзор включить себя в меморандум, однако этого сделано не было, уточнил «Ведомостям» Рябыко.

Представитель «Яндекса» отказался комментировать газете определения Мосгорсуда, а состав участников меморандума предложил обсуждать с остальными компаниями, которые его подписывали. Представитель Google (владелец YouTube) не ответил на запрос «Ведомостей».

Теги: «Яндекс», YouTube, блокировка
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