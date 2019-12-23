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«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов
«МегаФон» и Booking.com дадут абонентам возможность бесплатно пользоваться связью в роуминге. Акция позволит сервису увеличить число клиентов, а оператору — повысить их лояльность, но вряд ли продлится долго, считают эксперты

С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.

Бронируя отель через сайт Booking.com, абоненты «МегаФона» получат час бесплатного общения и 1 Гб интернета на каждый день бронирования. «Мы проанализировали использование услуг в роуминге нашими абонентами, в среднем в день это около трех минут разговоров и нескольких сотен мегабайт мобильного интернета. Поэтому 60 минут и 1 ГБ в поездке вполне хватит для комфортного использования абсолютному большинству», — считает представитель оператора.

Он пояснил, что бесплатный роуминг будет доступен в 1 млн отелей в 131 стране, включая самые популярные у российских туристов направления. «Услуга будет работать через специальный лендинг (отдельная страница для сбора данных посетителя. — РБК) на booking.com. Чтобы ее получить, клиент должен будет выбрать отель и совершить предоплату через сайт», — пояснил представитель оператора.

Как долго продлится акция, пока не определено, но партнеры рассчитывают, что как минимум в течение 2020 года.

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По мнению представителя «МегаФона», акция позволит Booking.com привлечь новых клиентов и вызовет интерес со стороны абонентов накануне праздников и новогодних отпусков. «Благодаря этому сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения», — передал через пресс-службу вице-президент Booking.com по партнерским программам Рипси Банкуриан.

По итогам третьего квартала 2019 года абонентская база «МегаФона» составила 75,3 млн клиентов. Оператор не раскрывает точное количество абонентов, выезжающих за границу. Представитель «МегаФона» лишь отметил, что больше половины из них подключают опцию, которая позволяет пользоваться услугами связи по условиям домашнего тарифа.

Согласно данным сервиса SimilarWeb, в ноябре 2019 года на сайт booking.com пользователи со всего мира заходили 408 млн раз (доля России — 7,3%).

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Всего с января по сентябрь 2019 года, по данным Росстата, россияне выезжали за границу 35,2 тыс. раз. За весь 2018 год россияне совершили 41,9 тыс. туристических поездок в другие страны. Самыми популярными странами в этом году стали Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина.

Что сотрудничество даст каждой из компаний — в материале РБК Pro.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: МегаФон, Booking.com, роуминг, мобильная связь
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