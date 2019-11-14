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Выручка «МегаФона» от мобильных услуг снизилась из-за ЧМ-2018

Выручка «МегаФона» в России в третьем квартале этого года выросла на 1,3% и составила 88,5 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. При этом выручка от оказания услуг мобильной связи снизилась на 1,6%, до 69,75 млрд руб. В компании объяснили динамику ростом потребления мобильных услуг во время чемпионата мира по футболу 2018 года, пик которого пришелся на финальные матчи в третьем квартале. Негативный эффект на выручку оказала и отмена внутрисетевого роуминга в конце 2018 года — на третий квартал приходится сезон отпусков.

Выручка от услуг фиксированной связи снизилась на 7,8%, до 7,66 млрд руб. Снижение этого показателя также связано с ЧМ-2018: в третьем квартале 2018 года «МегаФон» получил единовременную выручку от предоставления телекоммуникационной инфраструктуры во время мероприятия.

Выручка в сегменте продажи оборудования и аксессуаров выросла на 36,5% и достигла 11,08 млрд руб. Росли продажи смартфонов, в том числе моделей более высокой ценовой категории, таких как Samsung, новой модели Apple, выпущенной в сентябре. Также эффект имели акции, направленные на рост продаж смартфонов Honor и Huawei. Наконец, на рост продаж смартфонов оказало влияние открытие салонов продаж нового поколения, ориентированных на высокий уровень сервиса и особый подход к обслуживанию клиентов, отмечается в сообщении.

Показатель OIBDA увеличился на 14,2%, до 37,96 млрд руб., рентабельность по нему достигла 42,9%. Без учета влияния перехода на новый формат финансовой отчетности OIBDA остался на уровне прошлого года (33,67 млрд руб.).

Чистая прибыль снизилась на 61,1%, до 3,18 млрд руб. Без учета перехода на новый формат финансовой отчетности этот показатель равнялся 3,97 млрд руб. Существенный эффект на чистую прибыль оказал рост финансовых расходов, связанный с привлечением заемных средств для финансирования выкупа акций и глобальных депозитарных расписок «МегаФона» в рамках делистинга с Лондонской фондовой биржи, проходившего в 2018 году, и последующего обязательного предложения о приобретении акций у миноритариев.

Абонентская база «МегаФона» на 31 октября составила 75,3 млн клиентов, что на 0,1% больше, чем на конец третьего квартала прошлого года.

Технологии и медиа
«Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов

Ранее свои результаты за третий квартал опубликовал «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Выручка компании снизилась на 2,7%. Представитель оператора связал это с повышением НДС с 18 до 20% в начале 2019 года. Со временем люди стали меньше тратить, перешли на «бюджетную модель потребления», рассказывал представитель «ВымпелКома». Выручка «ВымпелКома» от продажи устройств упала на 10%. В компании это связали в том числе с нежеланием участвовать в ценовых войнах.

Крупнейший российский мобильный оператор МТС пока не опубликовал результаты за третий квартал.

Теги: «МегаФон», ЧМ по футболу — 2018, сотовая связь, «большая тройка»
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