Google заплатил более $26 млрд, чтобы стать поисковиком по умолчанию в браузерах

Google отдал $26 млрд за место поисковика в браузерах и телефонах

Корпорация Google в 2021 году заплатила $26,3 млрд другим компаниям, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в веб-браузерах и мобильных телефонах, сообщает Bloomberg со ссылкой на топ-менеджера компании Прабхакара Рагхавана, выступившего в суде во время антимонопольного процесса между Минюстом США и Google.

По словам представителя корпорации, реклама поисковика принесла в 2021 году доход в размере $146,4 млрд. Рагхаван отметил, что деньги за настройку поисковика по умолчанию стали самой большой статьей расходов компании.

Корпорация возразила против раскрытия этих цифр, поскольку они, по мнению представителей Google, могут повредить будущим сделкам. Однако судья Амит Мехта постановил, что суммы следует раскрыть.

20 октября 2020 года Минюст США решил засудить материнскую компанию Google — Alphabet Inc. — за настройку поисковика по умолчанию. Министерство обвинило корпорацию в заключении соглашений, которые препятствовали доступу конкурентов в сектор. Для этого, по данным властей США, корпорация заплатила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров, в частности Safari от Apple Inc. В Google сочли иск «глубоко ошибочным».

Как уточняет NDTV со ссылкой на пресс-службу Google, корпорация считает сделки по настройке поисковика по умолчанию законными. Таким образом компания вложила средства в поддержание конкурентоспособности своего поискового и рекламного бизнеса.