 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Google отдал $26 млрд за место поисковика в браузерах и телефонах

Google заплатил более $26 млрд, чтобы стать поисковиком по умолчанию в браузерах

Корпорация Google в 2021 году заплатила $26,3 млрд другим компаниям, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в веб-браузерах и мобильных телефонах, сообщает Bloomberg со ссылкой на топ-менеджера компании Прабхакара Рагхавана, выступившего в суде во время антимонопольного процесса между Минюстом США и Google.

По словам представителя корпорации, реклама поисковика принесла в 2021 году доход в размере $146,4 млрд. Рагхаван отметил, что деньги за настройку поисковика по умолчанию стали самой большой статьей расходов компании.

Корпорация возразила против раскрытия этих цифр, поскольку они, по мнению представителей Google, могут повредить будущим сделкам. Однако судья Амит Мехта постановил, что суммы следует раскрыть.

20 октября 2020 года Минюст США решил засудить материнскую компанию Google — Alphabet Inc. — за настройку поисковика по умолчанию. Министерство обвинило корпорацию в заключении соглашений, которые препятствовали доступу конкурентов в сектор. Для этого, по данным властей США, корпорация заплатила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров, в частности Safari от Apple Inc. В Google сочли иск «глубоко ошибочным».

Как уточняет NDTV со ссылкой на пресс-службу Google, корпорация считает сделки по настройке поисковика по умолчанию законными. Таким образом компания вложила средства в поддержание конкурентоспособности своего поискового и рекламного бизнеса.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Google Минюст США антимонопольное дело
Материалы по теме
Коболев предложил ЕС ограничивать нефть из России по примеру дела Google
Политика
Южная Корея предупредила Apple и Google о штрафах на $50 млн
Бизнес
Создатель «Смуты» рассказал про «аварийную миграцию» из Google в «Яндекс»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
В ДТП на Камчатке погибли пять человек Общество, 05:49
В ЮАР будут сажать в тюрьму родителей школьников-прогульщиков Общество, 05:20
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Google отдал $26 млрд за место поисковика в браузерах и телефонах Бизнес, 04:44
Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым Общество, 04:25
Финский забор на границе с Россией решили улучшить после критики Общество, 04:08
Иран пригрозил открытием «новых фронтов» против США Политика, 04:01
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Силы США в Ираке и Сирии подверглись 20 атакам за десять дней Политика, 03:33
США и Китай выработали соглашение по встрече Байдена и Си Политика, 03:23
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
Глава ВОЗ заявил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа Политика, 03:01
В Индии предложили вернуть уголовное наказание за измену в браке Общество, 03:00
Белый дом назвал удары по Сирии предупреждением для Ирана Политика, 02:59
Axios узнал причину «расширения» действий ЦАХАЛ в секторе Газа Политика, 02:50