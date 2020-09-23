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Технологии и медиа ,  
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Видеосервис ivi назвал вредными для публики планы Украины ввести санкции

В случае введения санкций против онлайн-кинотеатров с российскими фильмами украинские пользователи лишатся доступа к большой библиотеке легального контента, объяснил гендиректор ivi
Олег Туманов
Олег Туманов (Фото: Анна Горбань / Росконгресс)

Гендиректор крупнейшего в России онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов ответил на предложение министра культуры Украины Александра Ткаченко ввести санкции против онлайн-сервисов, которые предлагают продукцию российского производства. «Данное решение украинских чиновников в первую очередь навредит нашим украинским пользователям, лишив их возможности доступа к большой библиотеке качественного легального контента», — заявил Туманов РБК.

В каталоге ivi действительно представлены фильмы и сериалы российского производства, следует из информации на сайте видеосервиса. Однако репертуар онлайн-кинотеатра включает в себя развлекательный контент, произведенный и в других странах, обратил внимание Туманов. На видеосервисе представлен контент и украинского производства, например сериалы «Сваты», «Шулер», «Нюхач» и другие. «Нам непонятна такая постановка вопроса от украинских властей. Мы частная российская компания, в том числе с международными инвесторами, предоставляющая доступ к развлекательному сервису, то есть вне политики», — заявил Туманов. По его словам, ivi на территории Украины соблюдал все законодательные нормы. Сейчас на территории республики запрещено, в частности, показывать российские фильмы, снятые после 1 января 2014 года, с целью «ограничения любых форм пропаганды».

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo
Технологии и медиа
Фото: Jörg Carstensen / DPA / ТАСС

Два других крупных отечественных видеосервиса Okko и «Кинопоиск» не работают на территории Украины. В пресс-службе принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа» видеосервиса Premier, который доступен на всей территории СНГ, РБК сообщили, что изучают ситуацию. Онлайн-кинотеатр Megogo, созданный украинским предпринимателем Владимиром Боровиком, успешно работает на территории России — по итогу первого полугодия 2020 года он был на четвертом месте по выручке среди работающих здесь видеосервисов и занимал 7% рынка онлайн-кинотеатров, следует из отчета аналитической компании Telecom Daily.

Введение санкций против онлайн-видеосервисов было предложено на заседании правительства Украины 23 сентября 2020 года. Эта инициатива связана с выходом на украинский рынок компании Wildberries — о запуске 800 партнерских пунктов выдачи заказов на Украине компания объявила 21 сентября. После этого украинские СМИ обнаружили, что в магазине Wildberries можно приобрести товары с символикой России, российских силовых структур и портретами Владимира Путина.

Автор
Елизавета Ефимович
Украина санкции онлайн-кинотеатр Ivi Wildberries
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