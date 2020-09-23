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Бизнес ,  
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В Киеве задумались о санкциях против сервисов из России из-за Wildberries

С предложением о введении санкций выступил на заседании правительства Украины министр культуры страны Александр Ткаченко
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство Украины может рассмотреть вопрос о введении санкций против онлайн-ретейлеров из России в связи с выходом на украинский рынок компании Wildberries. С таким предложением выступил на заседании кабмина министр культуры Александр Ткаченко.

«Предлагается протокольное поручение кабинету министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и контент российского производства», — сказал Ткаченко (цитата по телеканалу «Еспресо»).

Министр также предложил поручить его ведомству, а также Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Минрегиону разработать соответствующие предложения.

Крупнейший российский онлайн-ретейлер начал работать на Украине
Бизнес
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Wildberries 21 сентября объявила о запуске продаж на территории Украины свой интернет-магазин wildberries.ua. Директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко пояснил, что на Украине будет работать 800 партнерских пунктов выдачи заказов.

После этого в украинских СМИ появились сообщения, что в магазине Wildberries за гривны продаются товары с символикой России, российских силовых структур и портретами Путина.

В Wildberries отказались от комментариев.

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Автор
Евгений Калюков
При участии
Анна Левинская
Украина Wildberries
Материалы по теме
Крупнейший российский онлайн-ретейлер начал работать на Украине
Бизнес
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