В Киеве задумались о санкциях против сервисов из России из-за Wildberries

С предложением о введении санкций выступил на заседании правительства Украины министр культуры страны Александр Ткаченко

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство Украины может рассмотреть вопрос о введении санкций против онлайн-ретейлеров из России в связи с выходом на украинский рынок компании Wildberries. С таким предложением выступил на заседании кабмина министр культуры Александр Ткаченко.

«Предлагается протокольное поручение кабинету министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и контент российского производства», — сказал Ткаченко (цитата по телеканалу «Еспресо»).

Министр также предложил поручить его ведомству, а также Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Минрегиону разработать соответствующие предложения.

Wildberries 21 сентября объявила о запуске продаж на территории Украины свой интернет-магазин wildberries.ua. Директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко пояснил, что на Украине будет работать 800 партнерских пунктов выдачи заказов.