Власти предложили подключить нейросеть к отбору на госслужбу

Для этого Минцифры разрабатывает платформу с технологией ИИ «Государственные кадры» на базе «Гостеха». Эксперимент пройдет с 1 сентября 2023 года по 1 ноября 2024 года

Фото: Axel Heimken / dpa / Global Look Press

Власти намерены провести эксперимент по отбору госслужащих с помощью искусственного интеллекта (ИИ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте regulation.gov.ru. На него обратила внимание газета «Ведомости».

Для этого Минцифры разрабатывает платформу с технологией ИИ «Государственные кадры» на базе «Гостеха». Эксперимент начнется 1 сентября 2023 года и продлится до 1 ноября 2024-го.

«Провести эксперимент по применению федеральными государственными гражданскими служащими и работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, федеральных органов исполнительной власти ‎и работниками государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений цифровых кадровых сервисов с использованием платформы «Государственные кадры», — говорится в проекте постановления.

Участниками эксперимента будут Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономразвития, Федеральная служба по аккредитации.

Платформа «Государственные кадры» создается «в целях создания условий для реализации клиентоцентричных цифровых кадровых сервисов для гражданских служащих и работников, обеспечивающих комплексную автоматизацию процессов взаимодействия гражданских служащих ‎и работников с кадровыми службами», поясняется в документе.

Она позволит автоматизировать процессы поиска и отбора кандидатов, адаптации, оценки профессиональных и личностных качеств, профессионального развития и т.д.

Как следует из результатов исследования сервиса SuperJob, в Москве и Санкт-Петербурге снизилась доля тех, кто хотел бы поступить на государственную службу. Так, 36% москвичей и 35% петербуржцев хотели бы работать чиновниками, в 2021 году желающих в обоих городах было по 45%. В остальных регионах в сравнении с опросом двухлетней давности доля тех, кто выбрал бы госслужбу, выросла: 37 против 35% в 2021 году.