Опрос SuperJob: в Москве и Петербурге сократилась доля желающих пойти на госслужбу

В Москве и Петербурге стало меньше желающих работать чиновниками

Желание работать чиновниками чаще изъявляют граждане старше 45 лет (39%), среди молодых людей в возрасте 18-24 лет таких лишь четверть. Опрошенные при этом выражали мнение, что получить работу на госслужбе можно только за взятки

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Москве и Санкт-Петербурге сократилась доля тех, кто хотел бы поступить на государственную службу, обратная ситуация наблюдается в регионах, следует из результатов исследования (есть у РБК) сервиса SuperJob.

Согласно опросу, 36% москвичей и 35% петербуржцев хотели бы работать чиновниками, показатель снизился по сравнению с 2021 годом — тогда в обоих городах такое желание изъявляли по 45% респондентов.

В остальных регионах в сравнении с опросом двухлетней давности доля желающих пойти на госслужбу выросла: 37% против 35% в 2021 году.

В целом по стране доля изъявивших желание работать чиновниками по сравнению с 2022 годом сократилась («да» сказали 36% после 37% годом ранее, «нет» — 46% против 44% в прошлом году).

Трудиться на государственной службе хотят чаще мужчины (37%), чем женщины (34%). Кроме того, таких больше всего среди россиян и россиянок старше 45 лет (39%). Среди молодежи в возрасте 18-24 лет таких четверть (25%).

Опрошенные выражали мнение, что попасть за госслужбу можно только за взятку. «Должность госслужащего стоит очень дорого», «У меня нет таких денег, чтобы купить должность чиновника», — приводит сервис ответы респондентов.

В исследовании отмечается, что за год число вакансий на госслужбе сократилось на 13%, а размещенных резюме — более чем на треть (35%). Средний возраст соискателя на работу чиновника вырос с 37 до 40 лет, увеличилось число тех, кто ищут такую работу, не увольняясь со старой.