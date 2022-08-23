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«Яндекс» сменит главную страницу после сделки с VK

«Ядром» новой страницы ya.ru станет поисковая система. С этой страницы можно будет попасть в «Почту» и другие сервисы «Яндекса». Там не будет раздела новостей — этот сервис вместе с «Яндекс.Дзеном» компания продает VK
«Яндекс» YNDX ₽2 056 +2,49% Купить
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«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. Об этом компания объявила после закрытия сделки по продаже платформ «Дзен» и «Новости» VK.

Ya.ru станет «основной точкой входа» в «Поиск», «Почту» и другие сервисы «Яндекса». «Также компания выпустит для Android новое приложение «Яндекс» с Алисой», — говорится в заявлении.

«Ядром» новой страницы будет «Поиск». «На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск — чтобы искать что угодно где угодно, поисковые вертикали — чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса — чтобы быстро получать ответы», — пояснили в компании.

VK опубликовала сообщение о приобретении «Дзена» и «Новостей»: компания подписала с «Яндексом» обязывающие документы о сделке. Планируется, что она будет закрыта до конца 2022 года. После этого VK получит права на технологии и товарные знаки двух сервисов.

И «Дзен», и «Новости» после закрытия сделки будут доступны на портале dzen.ru. Там будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». Существующие инструменты монетизации контента для авторов «Дзена» сохранятся.

«В результате интеграции с VK для авторов «Дзена» откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента», — заявил гендиректор VK Владимир Кириенко. По его словам, команде «Дзена» предоставят возможность развиваться самостоятельно.

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«Яндекс», в свою очередь, объявил о покупке у VK сервиса доставки еды Delivery Club. Компания продолжит развивать этот бренд, приложение и сайт будут работать как раньше. Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу.

VK объявила о «разводе» со «Сбером» и продала Delivery «Яндексу»
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О планах продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» VK РБК писал еще в марте. Один из источников отмечал, что «Яндекс» намерен сконцентрироваться на развитии «поиска, технологий и городских сервисов». По словам другого собеседника РБК, идея продать две платформы возникла четыре-пять лет назад, так как «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» «развивается больше в сторону соцсетей».

Что касается «Яндекс.Новостей», они вызывают «много критики со всех сторон»: например, в Госдуме в 2019 году предположили, что поисковики «специально нагнетают социально-политическую ситуацию», после того как в топе «Яндекса» оказалось сообщение о предложении депутатов запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Глава «Дзена» Антон Фролов на встрече с сотрудниками в марте, уже после начала военной операции на Украине, пояснил, что «Яндексу» необходимо сфокусироваться на чем-то, что «ни при каких условиях не может быть как-либо политизировано». «В текущих условиях невозможно одновременно продолжать заниматься контентными и информационными сервисами, которые влияют на большое количество людей, и не попадать под разные виды давления как с внутренней стороны, так и с внешней», — сказал Фролов. Поэтому, по его словам, компания не может больше заниматься контентными проектами, и наиболее вероятный вариант — продажа «Дзена» и «Новостей» другой компании.

В апреле VK сообщила, что подписала соглашение о покупке двух сервисов и стороны согласовали основные условия сделки.

Сервис «Яндекс.Новости» появился в 2000 году. Им, по данным компании, ежедневно пользуются более 10 млн человек. «Дзен» работает с 2017 года, у него в 2021 году было более 22 млн активных пользователей в день. Сервис формирует для каждого пользователя индивидуальную ленту на основе его интересов. Блогеры могут размещать на «Дзене» публикации и зарабатывать на рекламе.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
«Яндекс.Новости» Яндекс VK
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