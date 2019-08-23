Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,68 +0,08 EUR Бирж. 72,63 -0,05 Brent 59,80 -0,15% USD Нал. 66,08 65,19 EUR Нал. 73,11 72,19 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1057 -0,0023 BTC/USD Бирж. 10 091,00 -29,00 IMOEX 2 668,79 -0,24% RTSI 1 279,92 -0,21% DJIA 26 252,24 +0,19% Nasdaq 7 991,39 -0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Apple $250 (+16,88%) прогноз Cowen к 31.07.20
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Apple $250 (+16,88%) прогноз Cowen к 31.07.20
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 12:53
Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану в суд вызвали скорую помощь Политика, 13:00 Роспотребнадзор отверг распространение тропических болезней из-за комаров Общество, 12:55 Путин обвинил США в создании «пропагандистской кампании» по ДРСМД Политика, 12:50 Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу Общество, 12:50 В Москве автомобилист пытался уйти от погони и врезался в автомобиль ДПС Общество, 12:45 BMW X6, Defender, Juke: 10 главных новинок осени Авто, 12:39 Индия, Россия, Румыния: угадай страну по зданию Недвижимость, 12:36 В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского Политика, 12:32 Кремль анонсировал «важное заявление» Путина Политика, 12:30 Ларек с шаурмой, катер и часть коровы: что можно было купить на 1 Bitcoin Крипто, 12:09 Politico узнал о плане ЕС по введению пошлин на американские товары Экономика, 12:08 Четыре способа предсказать скорую рецессию Pro, 12:08 Как женщины на самом деле выбирают автомобили РБК и Subaru, 12:05 Мосбиржа приостановила сделки своп с зерном из-за краж из элеваторов Экономика, 12:04
Технологии и медиа ,  
0 
Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook
С различными неполадками в работе соцсети столкнулись пользователи из России и некоторых стран Европы, например из Германии, Великобритании, Швейцарии и Венгрии
Фото: Toby Melville / Reuters

Пользователи американской социальной сети Facebook пожаловались на сбои в работе сайта. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Первые сообщения о неполадках стали поступать с 07:00 мск, затем их поток увеличился. Среди наиболее частых проблем — трудности со входом в личный профиль (17%) и использованием сайта в принципе (82%). Примерно к 11:00 мск количество жалоб достигло пика, а затем стало сокращаться.

Технологии и медиа
В работе Instagram произошел глобальный сбой

Согласно карте сбоев, больше всего на сбои жалуются пользователи из России, Германии, Венгрии, Швейцарии и Великобритании. В России наиболее сильные сбои в центральной части страны.

РБК направил запрос в Facebook.

Масштабные сбои в работе Facebook также происходили в середине и в конце июля, 16, 19 и 24 числа. Тогда неполадки затронули жителей России, Украины, Бразилии, Польши, Италии, Франции, Великобритании и других стран.

Автор: Анна Трунина
При участии: Александра Посыпкина
Теги: Facebook, технический сбой, социальная сеть, интернет-пользователи
Материалы по теме
WSJ узнала о способе обойти запрет на торговлю оружием в Facebook
Технологии и медиа
Facebook признал прослушку голосовых сообщений пользователей
Технологии и медиа
Facebook представила результаты работы над прибором для чтения мыслей
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter