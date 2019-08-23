Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook

С различными неполадками в работе соцсети столкнулись пользователи из России и некоторых стран Европы, например из Германии, Великобритании, Швейцарии и Венгрии

Фото: Toby Melville / Reuters

Пользователи американской социальной сети Facebook пожаловались на сбои в работе сайта. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Первые сообщения о неполадках стали поступать с 07:00 мск, затем их поток увеличился. Среди наиболее частых проблем — трудности со входом в личный профиль (17%) и использованием сайта в принципе (82%). Примерно к 11:00 мск количество жалоб достигло пика, а затем стало сокращаться.

Согласно карте сбоев, больше всего на сбои жалуются пользователи из России, Германии, Венгрии, Швейцарии и Великобритании. В России наиболее сильные сбои в центральной части страны.

РБК направил запрос в Facebook.