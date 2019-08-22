В работе Instagram произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

После 01:00 мск 22 августа несколько сотен человек пожаловались на проблемы с социальной сетью. 66% пользователей не могут загрузить новостную ленту, 20% — войти в свой аккаунт, еще 12% не имеют доступа к Stories. Судя по карте Downdetector, проблемы в первую очередь наблюдаются в США, а также в Бразилии, Западной Европе и России.

Пользователи сообщали о ежедневных проблемах в работе соцсети на протяжении почти всей прошлой недели, у них возникали трудности с доступом к своему аккаунту в Instagram.