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United Technologies $165 (+22,26%) прогноз CFRA к 23.04.20
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В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошли сбои, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно данным сервиса, перебои в работе социальных сетей наблюдались с 15:00 по московскому времени. Downdetector зарегистрировал 1899 сообщений о некорректной работе Instagram. При этом, судя по данным сервиса, Facebook в настоящий момент восстановил работу. Неполадки сети Facebook в большей степени затронули жителей Украины, Бразилии и Польши.

Самой частой проблемой пользователей сети Instagram стал сбой при загрузке приложения — 68%, еще 21% сообщений свидетельствует о проблемах при входе в аккаунт и 10% — о проблемах при загрузке веб-сайта. Больше всего на некорректную работу социальной сети жалуются пользователи Польши, России, Украины и Литвы.

По данным сервиса Downdetector, последний сбой в работе Instagram произошел 19 июля после 17:00 по московскому времени. О сбое в работе обеих социальных сетей последний раз сообщалось 16 июля.

Теги: Facebook, Instagram, сбой
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