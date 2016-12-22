«МегаФон» профинансирует выкуп своих акций в размере до ₽117 млрд

Акционеры «МегаФона» на общем собрании 17 августа одобрили договор возобновляемого займа со своей «дочкой» MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL) и вклад в ее имущество и уставный капитал. Об этом говорится в опубликованном 20 августа сообщении компании. Размер финансирования не называется.

Деньги нужны MICL на выкуп акций у миноритариев. В середине июля совет директоров «МегаФона» рекомендовал акционерам одобрить делистинг акций компании с Лондонской фондовой биржи и программу выкупа обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) у миноритариев. За одну GDR компания готова заплатить $9,75, за одну акцию — рублевый эквивалент этой суммы. На данный момент на биржах торгуется 128,95 млн обыкновенных акций и ГДР (соответствуют 20,8% компании). Таким образом, на выкуп компания готовится потратить более $1,26 млрд (84 млрд руб. по текущему курсу). Предложение для миноритариев действует до 22 августа. После этого «МегаФон» подсчитает количество предложенных акций и необходимую для их выкупа сумму и профинансирует сделку MICL.

Однако эта компания будет владельцем выкупленных акций совсем недолго. 19 сентября компания проведет еще одно внеочередное собрание акционеров в том числе для одобрения финансирования «МегаФон-Финанс» (еще одна «дочка» «МегаФона») на сумму до 117 млрд руб. за вычетом суммы, которую получит MICL. Как пояснил РБК представитель «МегаФона», «МегаФон-Финанс» должна будет выкупить у MICL все акции, которые та приобретет у миноритариев. Он объяснил необходимость покупать акции сначала на кипрскую «дочку», а затем переводить их на российскую так: «Российское юрлицо в периметре группы всегда удобнее, чем иностранное с точки зрения операций, затраты меньше. Это внутригрупповое движение ценных бумаг, направленное на упрощение операционной работы с ними». Более высокую сумму по сравнению с той, которую компания готовится потратить на выкуп акций, представитель «МегаФона» объяснил тем, что учитывались процент по внутрикорпоративным займам и потенциальный рост курса доллара.

По мнению аналитика «Уралсиба» Константина Белова, скорее всего, решение о том, чтобы сначала выкупать акции на кипрскую «дочку», принималось, поскольку так удобнее взаимодействовать с иностранными владельцами бумаг.

«Эмитентом акций является российское юрлицо «МегаФон», поэтому можно предположить, что выкуп акций у кипрской «дочки» компании связан с санкционной риторикой, — продолжает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. — Возможно, «МегаФон» опасается внесения в санкционный список основного акционера компании Усманова и, как следствие, потенциальной заморозки этих акций «по пути». Не исключено, что поэтому «МегаФон» переводит акции в Россию именно сейчас, пока есть возможность».

В начале августа владельцем 56,32% акций «МегаФона» вместо кипрской USM Holdings Limited стала российская «Холдинговая компания ЮэСэМ». Ее акционерами являются: Алишер Усманов (49%), Владимир Скоч (30%), кипрский Somelior Holdings Limited (8%, принадлежит Ардавану Фархаду Мошири), Владимир Стрешинский (3%) и еще три компании, чьи владельцы не раскрываются, — Meresol Investments Limited (4,9%), Dalenior Investments Limited (4,1%) и Prestige Properties Assets (1%). Источник РБК, близкий к USM, пояснил, что все российские акционеры группы «перенесли» свои акции в Россию. Кроме USM и миноритариев владельцами акций «МегаФона» являются Газпромбанк (18,79%) и MICL (3,92%).

6 апреля в список SDN, предполагающий полную изоляцию от финансовой системы США, были внесены несколько российских бизнесменов и чиновников, в том числе Андрей Скоч, отец которого владел долей в USM Holdings. После этого Cyprus Bar Association (CBA, Коллегия адвокатов Кипра) напомнила своим членам, что по закону CAATSA США следят за теми, кто сотрудничает с находящимися под санкциями российскими компаниями или лицами по всему миру, и готовы наказывать их помощников из любых юрисдикций.​ В связи с этим CBA посоветовала своим членам проанализировать список своих клиентов и оценить риски того, могут ли они быть вовлечены в «значимые финансовые транзакции» с теми, кто попал в список SDN. В случае, если кто-то из членов ассоциации обнаружит подобных лиц среди своих клиентов, он должен избегать каких-либо бизнес-отношений с ним, говорилось в сообщении CBA.