ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,80 66,60 EUR Нал. 77,40 76,03 USD Бирж. 67,13 +0,10 EUR Бирж. 76,64 -0,07 USD ЦБ. 67,18 +0,31 EUR ЦБ. 76,72 +0,54 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6421,20 +20,10 IMOEX 2277,46 +0,99% RTSI 1068,90 +1,54% Brent 72,08 +0,52% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
«МегаФон» профинансирует выкуп своих акций в размере до ₽117 млрд
Лента новостей
В испанском нацпарке умер российский турист 14:09, Общество Обвинившую Вайнштейна итальянскую актрису уличили в домогательствах 14:03, Общество Умер маскировавший в блокадном Ленинграде соборы альпинист Михаил Бобров 14:00, Общество СГМ Ротенберга построит 300 км подводов к «Северному потоку-2» 13:59, Бизнес МВД разработало законопроект по легализации заключенных без гражданства 13:58, Общество Pepsi купит израильскую компанию по производству сифонов за $3,2 млрд 13:57, Quote Биржа Coinone добавила Tezos: токен подорожал на 20% 13:52, Крипто Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 13:51, РБК и Schneider Electric При обыске у замглавы РКК «Энергия» обнаружили 500 тыс. меченых рублей 13:46, Общество «Монако» официально представил Александра Головина 13:43, Спорт В Чечне неизвестные напали с оружием на отдел полиции 13:41, Общество ФАС возбудила дело против Росрыболовства из-за квот на иваси и анчоусы 13:34, Общество Квартира под пентхаусом Трампа выставлена на продажу в Нью-Йорке 13:29, Недвижимость «МегаФон» профинансирует выкуп своих акций в размере до ₽117 млрд 13:26, Технологии и медиа В Москве перекроют движение около мечетей из-за Курбан-байрама 13:21, Общество На Ямале мужчина через окно сбежал с составленным на него уголовным делом 13:19, Общество Синоптики предупредили о грозе и ливне 21 августа в Москве 13:16, Общество «Рособоронэкспорт» поставил за рубеж продукцию на $7 млрд 13:09, Политика В Ираке рухнул военный вертолет США 13:08, Общество Машина для Маяковского: как поэт выбрал первый автомобиль 13:00, РБК и Renault Небезопасные биржи и недооцененный Litecoin: главное из мира криптовалют 12:59, Крипто Французская Total ушла из Ирана из-за санкций США 12:57, Политика «Краснодар» закрыл вход на стадион бросавшим бутылки болельщикам 12:54, Спорт В МВД рассказали о планах по ужесточению наказания за езду без прав 12:51, Авто Суд приговорил бывшего замглавы «дочки» «Газпрома» к пяти годам колонии 12:46, Общество Васильева раскритиковала поправки о численном ограничении при усыновлении 12:42, Общество
«МегаФон» профинансирует выкуп своих акций в размере до ₽117 млрд
Технологии и медиа, 13:26
0
«МегаФон» профинансирует выкуп своих акций в размере до ₽117 млрд

Акционеры «МегаФона» на общем собрании 17 августа одобрили договор возобновляемого займа со своей «дочкой» MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL) и вклад в ее имущество и уставный капитал. Об этом говорится в опубликованном 20 августа сообщении компании. Размер финансирования не называется.

Деньги нужны MICL на выкуп акций у миноритариев. В середине июля совет директоров «МегаФона» рекомендовал акционерам одобрить делистинг акций компании с Лондонской фондовой биржи и программу выкупа обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) у миноритариев. За одну GDR компания готова заплатить $9,75, за одну акцию — рублевый эквивалент этой суммы. На данный момент на биржах торгуется 128,95 млн обыкновенных акций и ГДР (соответствуют 20,8% компании). Таким образом, на выкуп компания готовится потратить более $1,26 млрд (84 млрд руб. по текущему курсу). Предложение для миноритариев действует до 22 августа. После этого «МегаФон» подсчитает количество предложенных акций и необходимую для их выкупа сумму и профинансирует сделку MICL.

Однако эта компания будет владельцем выкупленных акций совсем недолго. 19 сентября компания проведет еще одно внеочередное собрание акционеров в том числе для одобрения финансирования «МегаФон-Финанс» (еще одна «дочка» «МегаФона») на сумму до 117 млрд руб. за вычетом суммы, которую получит MICL. Как пояснил РБК представитель «МегаФона», «МегаФон-Финанс» должна будет выкупить у MICL все акции, которые та приобретет у миноритариев. Он объяснил необходимость покупать акции сначала на кипрскую «дочку», а затем переводить их на российскую так: «Российское юрлицо в периметре группы всегда удобнее, чем иностранное с точки зрения операций, затраты меньше. Это внутригрупповое движение ценных бумаг, направленное на упрощение операционной работы с ними». Более высокую сумму по сравнению с той, которую компания готовится потратить на выкуп акций, представитель «МегаФона» объяснил тем, что учитывались процент по внутрикорпоративным займам и потенциальный рост курса доллара.

По мнению аналитика «Уралсиба» Константина Белова, скорее всего, решение о том, чтобы сначала выкупать акции на кипрскую «дочку», принималось, поскольку так удобнее взаимодействовать с иностранными владельцами бумаг.

«Эмитентом акций является российское юрлицо «МегаФон», поэтому можно предположить, что выкуп акций у кипрской «дочки» компании связан с санкционной риторикой, — продолжает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. — Возможно, «МегаФон» опасается внесения в санкционный список основного акционера компании Усманова и, как следствие, потенциальной заморозки этих акций «по пути». Не исключено, что поэтому «МегаФон» переводит акции в Россию именно сейчас, пока есть возможность».

В начале августа владельцем 56,32% акций «МегаФона» вместо кипрской USM Holdings Limited стала российская «Холдинговая компания ЮэСэМ». Ее акционерами являются: Алишер Усманов (49%), Владимир Скоч (30%), кипрский Somelior Holdings Limited (8%, принадлежит Ардавану Фархаду Мошири), Владимир Стрешинский (3%) и еще три компании, чьи владельцы не раскрываются, — Meresol Investments Limited (4,9%), Dalenior Investments Limited (4,1%) и Prestige Properties Assets (1%). Источник РБК, близкий к USM, пояснил, что все российские акционеры группы «перенесли» свои акции в Россию. Кроме USM и миноритариев владельцами акций «МегаФона» являются Газпромбанк (18,79%) и MICL (3,92%).

6 апреля в список SDN, предполагающий полную изоляцию от финансовой системы США, были внесены несколько российских бизнесменов и чиновников, в том числе Андрей Скоч, отец которого владел долей в USM Holdings. После этого Cyprus Bar Association (CBA, Коллегия адвокатов Кипра) напомнила своим членам, что по закону CAATSA США следят за теми, кто сотрудничает с находящимися под санкциями российскими компаниями или лицами по всему миру, и готовы наказывать их помощников из любых юрисдикций.​ В связи с этим CBA посоветовала своим членам проанализировать список своих клиентов и оценить риски того, могут ли они быть вовлечены в «значимые финансовые транзакции» с теми, кто попал в список SDN. В случае, если кто-то из членов ассоциации обнаружит подобных лиц среди своих клиентов, он должен избегать каких-либо бизнес-отношений с ним, говорилось в сообщении CBA.

Теги: «МегаФон» , делистинг , выкуп акций , USM Holdings Ltd.
Главное
В Чечне неизвестные напали с оружием на отдел полиции Общество
Материалы по теме
Чемпионат мира по футболу в России помог «МегаФону» увеличить выручку Технологии и медиа
Глава «МегаФона» рассказал о поисках преемника Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter